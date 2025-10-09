Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato l’aggiornamento del contatore del Conto Termico, lo strumento con cui vengono monitorati mensilmente gli impegni di spesa derivanti dagli incentivi concessi ai sensi dei D.M. 28 dicembre 2012 e D.M. 16 febbraio 2016.

L’obiettivo è fornire una fotografia costante dell’andamento del meccanismo di sostegno per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati da fonti rinnovabili, sia nel settore pubblico che privato.

Contatore Conto Termico: dati aggiornati a settembre 2025

Alla data del 1° settembre 2025, il contatore segnala un impegno di spesa complessivo pari a 504 milioni di euro, di cui:

234 milioni destinati a interventi realizzati da soggetti privati ;

destinati a interventi realizzati da ; 270 milioni destinati alla Pubblica Amministrazione, inclusi 63 milioni derivanti da prenotazioni di incentivo.

Si tratta di una stima preliminare, soggetta a variazioni nei mesi successivi in base:

all’acquisizione di nuove richieste di incentivo;

alle regole di calcolo del contatore;

alle tempistiche di pagamento delle rate previste per ciascun intervento.

Gli importi risultano ampiamente entro i limiti di spesa annui fissati dalla normativa: 500 milioni di euro per i privati e 400 milioni di euro per la Pubblica Amministrazione.

Dall’analisi emerge quindi un andamento stabile nella richiesta di incentivi, con un progressivo incremento delle domande provenienti dagli enti pubblici, in particolare per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione, coibentazioni e installazione di pompe di calore.

Questo trend conferma il ruolo strategico del Conto Termico come leva strutturale per la transizione energetica nazionale, soprattutto per gli edifici pubblici ad alta intensità energetica (scuole, uffici, impianti sportivi).