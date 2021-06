Decreto-legge Governance PNRR: Tutte le memorie presentate

Sono terminati gli «incontri» organizzati tra le Commissioni I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati ed altri soggetti estranei all'attività parlamentare mirati a fornire ai commissari utili elementi di conoscenza in un settore di competenza.

Per tali audizioni e incontri non è prevista alcuna resocontazione, ma riportiamo, qui di seguito suddivise nelle varie giornate le oltre 100 memorie presentate con i relativi documenti che scaricabili utilizzando i link contenuti nelle indicazioni delle stesse memorie.

Scaduto il termine per gli emendamenti

Ricordiamo che giovedì 24 giugno è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti che si preannunciano numerosi e che le due commissioni riunite sono convicate per martedì 29 giugno per trattare, dopo la presentazione, appunto, degli emendamenti ed esprimere il parere sul Decreto.legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

Di seguito, suddivise nelle varie giornate in cui si sono svolte le audizioni informali, l’elenco delle oltre 100 memorie presentate.

Martedì 22 giugno 2021

Lunedì 21 giugno 2021

Giovedì 17 giugno 2021

Mercoledì 16 giugno 2021

Martedì 15 giugno 2021

Lunedì 14 giugno 2021