Decreto PA 2025: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025, n. 109, la Legge 9 maggio 2025, n. 69, che converte con modificazioni il Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni".

Il decreto PA 2025 è legge: il testo di conversione in Gazzetta Ufficiale

Si cristallizzano così le misure previste dal c.d. “Decreto PA 2025”, significative per il rafforzamento della PA, con particolare attenzione al reclutamento di giovani, alle tempistiche di svolgimento dei concorsi, e alla mobilità interna. Vengono anche introdotte alcune novità in relazione agli interventi di rigenerazione urbana, sulla sruttura delle amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PNRR e nel Codice dei Contratti Pubblici.

Questo l'articolato definitivo del provvedimento:

TITOLO I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Capo I - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECLUTAMENTO DI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO

Art. 1. Misure urgenti per l’attrattività della pubblica amministrazione per i giovani

Art. 2. Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione

Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall’incarico

Art. 3 - bis Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni

Art. 4. Misure urgenti in materia di reclutamento

Capo III - MISURE URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 5. Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell’amministrazione civile dell’interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero

Art. 5 - bis Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute

Art. 6. Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 6 - bis Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale e la funzionalità dell’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»

Art. 6 - ter Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia in convenzione con altri comuni

TITOLO II -DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Art. 7. Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità e della struttura di missione per l’attuazione del Piano Mattei

Art. 7 - bis Misure urgenti per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

Art. 7 - ter Misure organizzative urgenti per la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità

Art. 7 - quater Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 8. Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Art. 8 - bis Misure urgenti in materia di edilizia scolastica

Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali

Art. 10. Disposizioni urgenti finalizzate all’ attuazione d elle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni EmiliaRomagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi

Art. 10 - bis Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio1981, n. 219, al Capo dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011

Art. 10 - ter Differimento del termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva

Art. 10 - quater Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell’Ente parco nazionale della Maiella

TITOLO III - MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Capo I - DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI