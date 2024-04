Decreto Superbonus 2024: avviato il percorso di conversione in legge

La strada è ormai stata tracciata dall’attuale Governo e probabilmente ha ormai raggiunto il suo punto di arrivo (o quasi) con la pubblicazione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 che ha cominciato il suo percorso di conversione in Legge al Senato.

La conversione del D.L. n. 39/2024

La scadenza del Decreto Legge è fissata per il 28 maggio 2024 ma ci sono alcuni nodi urgenti che andrebbero affrontati e risolti con sollecitudine, sempre che le forze di maggioranza non scelgano, come già fatto con il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212, di non apportare alcuna modifica rispetto al testo predisposto da Palazzo Chigi.

Intanto, il disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024 è in via di assegnazione in sede referente alla sesta Commissione del Senato ed è stato convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori che dovrebbe cominciare nella seduta di martedì 9 aprile, in orario ancora da stabilire. Sono anche stati sollecitati i Gruppi parlamentari a comunicare i nominativi dei soggetti da audire.

La conversione del D.L. n. 39/2024 è cominciata con le due relazioni al Senato, secondo cui l’obiettivo è “introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022”.

Nelle prossime sezioni i contenuti della relazione tecnica, articolo per articolo.