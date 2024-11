Edilizia e Salva Casa in Sicilia: tanto tuonò che piovve

Dopo aver aspettato 116 giorni dalla data di pubblicazione in GURI della Legge n. 105/2024, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) avvenuta il 27/07/2024, oggi, eccezionalmente di mercoledì, è stata pubblicata nella GURS n. 51 del 20/11/2024 la Legge 18 novembre 2024, n. 27 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme.”.

Legge Regionale n. 27/2024: molto più del Salva Casa

La legge n. 27 del 18/11/2024, in realtà contiene molto più del recepimento del Salva Casa.

Vediamo cosa contiene:

al Capo I sono riportate le Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 “Norme per il governo del territorio.”, articoli da 1 a 14;

al Capo II è riportato il recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 20245, n. 105, articoli da 15 a 19;

al Capo III Modifiche di norme sono apportate modifiche alla L.R. 12 agosto 2024 n. 25 “Interventi finanziari urgenti.” ed alla L.R 4 agosto 2015, n. 15 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.”, articoli da 20 a 21

Poi vi è l’articolo di chiusura, l’art. 22 (Entrata in vigore), che indica la data di entrata in vigore a partire dal giorno della pubblicazione in GURS. La legge regionale, quindi, è entrata in vigore il 20/11/2024.

La legge contiene aspetti urbanistici, edilizi e norme relative a finanziamenti ed elezioni (di tutto un po’).

Esaminiamo, in questa breve sintesi, il solo recepimento del Salva Casa (D.L. 69/2024 così come convertito con modificazioni dalla L. 105/2024), quindi il solo Capo II, tralasciando al momento l’aspetto urbanistico riportato al Capo I (del capo III ovviamente non ne parleremo né ora né dopo, non avendo attinenza con la materia urbanistica ed edilizia).