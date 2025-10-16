blumatica software sicurezza cantieri
geosec crepe nei muri
geosec crepe nei muri
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Incompatibilità tra CSE e collaudatore statico: il chiarimento del MIT

Il MIT (parere n. 3687/2025) ribadisce l’incompatibilità tra vigilanza e collaudo alla luce dell’art. 116, comma 6, del Codice dei contratti pubblici

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 16/10/2025

Può un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) essere successivamente nominato collaudatore statico della stessa opera pubblica? E fino a che punto l’attività di vigilanza svolta dal CSE incide sull’imparzialità richiesta al collaudatore?

Incompatibilità tra CSE e collaudatore statico: il parere del MIT

Sono quesiti tutt’altro che teorici, che si pongono quotidianamente nei cantieri pubblici, dove la carenza di personale tecnico e la necessità di ottimizzare le risorse spingono le amministrazioni a valutare sovrapposizioni di ruoli. Ha fornito una interessante oltre che puntuale risposta il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3687 del 2 ottobre 2025, è entrato nel merito della compatibilità tra le funzioni di CSE e quelle di collaudatore statico.

Il caso prende le mosse dall’applicazione combinata di due norme chiave:

  • da un lato, l’art. 7, comma 2, della legge n. 1086/1971, che vieta di affidare il collaudo a chi abbia preso parte alla progettazione, direzione o esecuzione dell’opera; ù
  • dall’altro, l’art. 116, comma 6, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti), che estende l’incompatibilità anche a chi abbia svolto funzioni di controllo, verifica, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

Anticipiamolo subito, il MIT non ha dubbi: il CSE rientra tra le figure incompatibili, poiché esercita un’attività di vigilanza tecnica sull’esecuzione dell’appalto. Di conseguenza, anche in assenza di altri incarichi nel progetto, il coordinatore per la sicurezza non può essere nominato collaudatore statico della medesima opera.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI CSE MIT Coordinatore Sicurezza Codice Appalti 2023 Collaudatore statico

Documenti Allegati

INDICE

1
Incompatibilità tra CSE e collaudatore statico: il chiarimento del MIT
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
Conclusioni operative
dissuasori pilomat

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 09/10/2025
Sanatoria paesaggistica e aumento di volume: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti dell’art. 36 del TUE
2
LAVORI PUBBLICI - 07/10/2025
Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
3
PROFESSIONE - 13/10/2025
Errore del tecnico: nessuna responsabilità se la materia è complessa
4
ENERGIA - 07/10/2025
Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
5
ENERGIA - 10/10/2025
Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE
6
LAVORI PUBBLICI - 13/10/2025
Verifica DURC e subappaltatori: il MIT delimita l’obbligo dell’art. 119 del Codice dei contratti