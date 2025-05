Inconferibilità e incarichi pubblici: ANAC chiede un passo indietro sul Milleproroghe 2025

Rivedere il quadro normativo, riportando coerenza e tutela al sistema delle inconferibilità degli incarichi: a chiedere un passo indietro al Governo e al Parlamento rispetto all’abrogazione del comma 2 dell’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, contenuta nel Milleproroghe 2025, è ANAC, con l’Atto di segnalazione del 26 marzo 2025, n. 2.

Inconferibilità incarichi: ANAC chiede di rivedere la norma abrogata dal Milleproroghe 2025

Ricordiamo che con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (c.d. Milleproroghe 2025), è stato abrogato l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, che vietava il conferimento di incarichi gestionali negli enti locali e partecipati a soggetti provenienti da incarichi politici. La soppressione ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale e criticità sistemiche, segnalate puntualmente dall’ANAC.

In particolare, con l’atto di segnalazione del 26 marzo 2025, n. 2, approvato con delibera n. 132, l’ANAC evidenzia l’urgenza di ripristinare la norma abrogata, ritenendola essenziale per prevenire conflitti di interesse e garantire imparzialità.

Le osservazioni delle Autorità

In particolare, l’Autorità osserva che:

la norma abrogata costituiva una delle più applicate nei procedimenti di vigilanza e consulenza ANAC;

l’eliminazione del divieto crea una disparità di trattamento territoriale (resta il divieto per incarichi regionali, viene meno per quelli locali);

(resta il divieto per incarichi regionali, viene meno per quelli locali); la rimozione del comma 2 contrasta con la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2024 , che aveva censurato l’impianto normativo per violazione della legge delega;

, che aveva censurato l’impianto normativo per violazione della legge delega; l’assenza di tutele nei livelli amministrativi più vicini al cittadino espone i servizi essenziali a potenziali logiche di lottizzazione e condizionamento politico.

Si propone, quindi, un intervento normativo di riallineamento, suggerendo un nuovo testo dell’art. 7 che includa un comma 2-bis con effetto equivalente a quello abrogato, ma ristretto agli incarichi provenienti da cariche politiche.

La ratio complessiva è prevenire l’influenza indebita della politica nella gestione pubblica, assicurando imparzialità e selezione meritocratica.

Inconferibilità: rilevanza giurisprudenziale e applicazione pratica

La giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato la funzione sistemica delle norme sulle inconferibilità, ritenendole strumenti fondamentali per tutelare l’imparzialità percepita e sostanziale dell’amministrazione pubblica.

In particolare, il TAR Lazio ha chiarito che tali norme non hanno finalità sanzionatoria, ma preventiva, e mirano a evitare che soggetti “politicamente esposti” possano assumere ruoli gestionali in contesti dove potrebbero esercitare, direttamente o indirettamente, pressioni o condizionamenti. Il giudice ha ribadito che il principio meritocratico e l’autonomia dell’apparato amministrativo devono prevalere sulle logiche di continuità politica, soprattutto nel conferimento di incarichi ad elevata discrezionalità tecnica o gestionale.