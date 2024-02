Milleproroghe 2024: le disposizioni approvate dalla Camera

Nella giornata del 19 febbraio scorso la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe 2024) che adesso passa all'esame del Senato.

Milleproroghe 2024: conversione entro il 28 febbraio 2024

Considerata la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 215/2023 (30 dicembre 2023), lo stesso scadrà il prossimo 28 febbraio e per questo motivo al Senato hanno già calendarizzato per la settimana in corso i lavori per l’approvazione definitiva.

Come ogni anno, il Decreto Legge reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti e come ogni anno la legge di conversione porterà ad un testo decisamente più arricchito.

Il testo, originariamente composto da 20 articoli, consta ora, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, di 29 articoli che entrano nel merito di parecchi temi:

affari sociali;

agricoltura;

ambiente e territorio;

attività produttive e energia;

istruzione;

università e ricerca;

cultura;

sport;

editoria;

economia e finanza;

enti territoriali;

giustizia;

infrastrutture e contratti pubblici;

lavoro e previdenza;

pubblica amministrazione;

sicurezza;

trasporti.

Di seguito le proroghe più interessanti per il nostro comparto.