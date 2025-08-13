A seguito dell’entrata in vigore della Legge 25 luglio 2025, n. 5, con cui la Regione Emilia-Romagna ha armonizzato la disciplina edilizia alle novità introdotte dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), la Giunta regionale ha approvato, con DGR n. 1298 del 28 luglio 2025, l’aggiornamento della modulistica edilizia unificata regionale.

Un adeguamento mirato ai nuovi contenuti normativi

L’aggiornamento riguarda in particolare i Moduli 1, 2, 3 e 4, resi obbligatori per la presentazione delle relative pratiche edilizie a partire dal 5 agosto 2025, giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT n. 209/2025.

È stato previsto un periodo transitorio di 30 giorni (fino al 3 settembre 2025) in cui sarà ancora possibile utilizzare la precedente versione, a condizione che le istanze siano comunque conformi alla disciplina aggiornata dalla L.R. n. 5/2025.

I restanti moduli (5, 6 e 7) rimangono confermati nell’ultima versione approvata ad aprile 2021.

I moduli aggiornati

Modulo 1 – Richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi

Modulo 2 – Relazione tecnica di asseverazione di richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi

Modulo 3 – Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (art. 23 L.R. 15/2013)

Modulo 4 – Relazione tecnica di asseverazione della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità

I nuovi modelli recepiscono le modifiche introdotte dal Salva Casa nella disciplina regionale, con particolare attenzione:

all’ attestazione dei requisiti igienico-sanitari e alle deroghe dimensionali (altezza minima interna, superfici ridotte per alloggi monostanza);

all'aggiornamento della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso;

; alla revisione delle dichiarazioni e asseverazioni tecniche in coerenza con le nuove fattispecie ammesse dalla L.R. n. 5/2025.

I moduli confermati

Modulo 5 – Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CILA

– Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CILA Modulo 6 – Comunicazione opere temporanee o stagionali

– Comunicazione opere temporanee o stagionali Modulo 7 – Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano

Accesso alla modulistica

Come in passato, la modulistica è pubblicata sul sito regionale Codice del governo del territorio, nella sezione “Modulistica edilizia unificata regionale”. Nei prossimi giorni sarà disponibile anche in versione PDF compilabile, utilizzabile fino all’adeguamento dei sistemi informativi edilizi comunali.