Chi lavora nel settore dell’edilizia sa bene che le norme raramente si prestano a letture semplici o automatiche. Non perché manchino le disposizioni, tutt’altro. Il problema è semmai opposto: le norme ci sono, sono tante, stratificate e, non di rado, anche scritte con un livello di dettaglio tale da lasciare comunque spazio a interpretazioni diverse.

È una situazione con cui tecnici pubblici e liberi professionisti convivono da anni e che negli ultimi tempi è tornata con forza al centro del dibattito tecnico in seguito alle discussioni nate attorno all’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e a un articolo che ho pubblicato sul possibile utilizzo di questa disposizione per “gestire” gli abusi totali. Un confronto nel quale sono emerse letture differenti della norma, tutte sostenute da argomentazioni giuridiche e tecniche tutt’altro che superficiali.

Eppure, se si osserva questo dibattito con un minimo di distacco, emerge un aspetto forse ancora più interessante della singola questione interpretativa. Il vero tema non è tanto stabilire quale interpretazione sia quella corretta — sarà la prassi amministrativa e, come spesso accade, la giurisprudenza a chiarirlo nel tempo — quanto comprendere chi debba assumersi la responsabilità di applicare la norma quando il legislatore lascia margini interpretativi che non sono esattamente irrilevanti.

Ed è qui che il discorso si sposta inevitabilmente su un piano più ampio, che riguarda il ruolo stesso dei tecnici all’interno del sistema edilizio. Perché quando una norma non è perfettamente chiara qualcuno deve comunque assumersi la responsabilità di dare risposte: al privato, nel caso del libero professionista, oppure alla collettività, nel caso del tecnico che opera all’interno della pubblica amministrazione.

Quando la norma entra nella realtà

Il problema emerge quasi sempre quando la norma deve uscire dal testo della legge e misurarsi con la realtà. Nel diritto urbanistico, infatti, difficilmente le disposizioni funzionano come un interruttore on/off, nel quale una regola consente o vieta un intervento in modo perfettamente definito. Molto più spesso il tecnico si trova davanti a situazioni nelle quali la norma deve essere interpretata alla luce del caso concreto, del contesto urbanistico e dell’intero sistema normativo che la circonda.

È proprio in questi momenti che diventa evidente una dinamica che chi si occupa di questa materia conosce molto bene: la distanza che esiste tra la norma e la realtà.

Qualche volta, nei convegni, ho richiamato il paradosso di Zenone per spiegare proprio questa distanza. Achille corre più veloce della tartaruga, eppure — secondo il celebre paradosso — non riesce mai a raggiungerla perché deve sempre prima percorrere lo spazio che lo separa dal punto in cui la tartaruga si trovava un attimo prima.

Nel diritto urbanistico accade qualcosa di molto simile. Il legislatore prova continuamente a inseguire la realtà con nuove norme, nuove regole e nuovi livelli di dettaglio. Ma nel momento stesso in cui la norma viene scritta, la realtà è già cambiata: cambiano i bisogni, cambiano le tecnologie, cambiano le trasformazioni del territorio e cambiano anche le complessità con cui il sistema edilizio deve confrontarsi.

È anche per questo motivo che la tentazione di risolvere ogni problema con norme sempre più prescrittive rischia di trasformarsi in un vero e proprio autogol. Più la regola diventa rigida e dettagliata, maggiore è la probabilità che la realtà finisca per muoversi in una direzione che quella norma non aveva previsto.

Ed è proprio in questa zona grigia, tra il testo della legge e la complessità dei casi reali, che il ruolo dei tecnici diventa inevitabilmente centrale.

Tecnici pubblici e professionisti: una contrapposizione che spesso non esiste

È a questo punto che il discorso inevitabilmente si sposta sul ruolo dei tecnici.

Nel racconto pubblico dell’edilizia capita spesso di assistere a una rappresentazione piuttosto schematica che tende a contrapporre il tecnico della pubblica amministrazione al libero professionista, quasi fossero due figure portatrici di interessi opposti. Chi frequenta davvero questa materia sa bene che la realtà è molto meno semplice.

Il tecnico comunale e il professionista operano infatti all’interno dello stesso sistema normativo e, nella maggior parte dei casi, si trovano ad affrontare le stesse difficoltà interpretative. La differenza sta nel ruolo che occupano all’interno del procedimento: il primo è chiamato a esercitare il potere amministrativo e quindi a garantire la tutela dell’interesse pubblico; il secondo ha il compito di assistere il proprio cliente e di individuare soluzioni tecniche e procedurali che consentano di realizzare interventi edilizi nel rispetto della normativa vigente.

Ma, al di là di queste diverse posizioni, entrambi si trovano a svolgere lo stesso esercizio: interpretare norme complesse e applicarle a situazioni concrete che raramente coincidono perfettamente con lo schema teorico immaginato dal legislatore.

Ed è proprio in questi passaggi che la distanza tra norma e realtà torna a farsi sentire. Quando la legge non offre risposte immediate, qualcuno deve comunque assumersi la responsabilità di individuare una soluzione operativa. Ed è anche per questo motivo che la contrapposizione tra tecnico pubblico e libero professionista è spesso più apparente che reale. In molti casi si tratta semplicemente di due ruoli diversi all’interno dello stesso sistema tecnico-amministrativo, chiamati entrambi a misurarsi con la stessa difficoltà: trasformare una norma generale in una decisione concreta.

Il rischio dell’amministrazione difensiva

Quando il quadro normativo diventa particolarmente complesso e le responsabilità che gravano sui tecnici sono elevate, il rischio è quello che ormai viene definito con un’espressione entrata stabilmente nel lessico amministrativo: l’amministrazione difensiva.

Si tratta di un fenomeno ben noto a chiunque abbia avuto a che fare con procedimenti edilizi non proprio lineari. Quando una norma può essere letta in modi diversi e ogni decisione può potenzialmente diventare oggetto di contestazione, la soluzione più prudente tende spesso a coincidere con l’interpretazione più restrittiva o, nei casi più critici, con una sostanziale paralisi decisionale.

Non è necessariamente un problema di competenze o di buona volontà. Piuttosto è l’effetto di un sistema nel quale l’incertezza normativa si combina con un livello di responsabilità personale molto elevato. In queste condizioni il rischio di sbagliare viene percepito come molto più grave del rischio di non decidere.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: procedimenti che si allungano, pratiche che restano sospese e un sistema amministrativo che, nel tentativo di evitare errori, finisce talvolta per muoversi con estrema cautela.

E in questo contesto torna spontanea una domanda che molti tecnici della pubblica amministrazione si pongono — spesso anche con una certa amarezza — quando si trovano a gestire situazioni particolarmente complesse: chi glielo fa fare?

Il problema delle norme troppo prescrittive

Una parte significativa di queste difficoltà deriva dal modo in cui la normativa edilizia italiana si è sviluppata nel corso degli ultimi decenni.

Progressivamente si è consolidato un modello normativo sempre più prescrittivo, nel quale ogni singolo aspetto dell’attività edilizia viene disciplinato attraverso regole dettagliate e spesso molto puntuali. Un’impostazione che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe ridurre gli spazi di incertezza e garantire una maggiore uniformità nell’applicazione delle norme.

Questo approccio ha però un limite piuttosto evidente. Le norme prescrittive funzionano davvero bene solo quando sono scritte in modo quasi chirurgico, senza lasciare spazi di ambiguità. E scrivere norme perfette, soprattutto in un settore complesso come quello dell’edilizia, non è esattamente l’operazione più semplice che il legislatore possa affrontare.

Quando una norma prescrittiva non riesce a raggiungere quel livello di precisione, il risultato è quasi inevitabile: interpretazioni diverse, prassi applicative non sempre uniformi e un aumento delle incertezze operative.

A quel punto il problema non scompare. Semplicemente si sposta dal legislatore ai tecnici chiamati ad applicare quella norma e a trasformarla, ogni volta, in una decisione concreta.

La riforma del sistema edilizio e la sfida dei livelli essenziali delle prestazioni

Questo tema assume oggi un rilievo particolare se lo si osserva alla luce del percorso di riforma che dovrebbe portare alla nascita del nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni.

Nel disegno di legge delega emerge infatti con una certa chiarezza l’obiettivo di individuare livelli essenziali delle prestazioni anche in materia edilizia, introducendo un approccio che, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe segnare un’evoluzione rispetto al modello puramente prescrittivo che ha caratterizzato gran parte della normativa edilizia degli ultimi decenni.

L’idea di fondo è quella di spostare l’attenzione dagli adempimenti formali agli obiettivi da garantire. Un sistema fondato su standard prestazionali definisce innanzitutto i risultati che devono essere assicurati — sicurezza, qualità, sostenibilità e salubrità degli edifici — lasciando poi maggiore spazio alle soluzioni tecniche e progettuali necessarie per raggiungerli.

Se questa impostazione troverà effettiva attuazione nella futura scrittura del Codice, potrebbe rappresentare un cambio di prospettiva significativo. Perché significherebbe passare da un sistema che tenta di governare la complessità attraverso regole sempre più dettagliate a un modello nel quale la norma individua gli obiettivi e affida al sistema tecnico il compito di individuare le soluzioni più appropriate per raggiungerli.

Una responsabilità che il sistema tecnico conosce bene

Il dibattito nato attorno all’art. 36-bis dimostra, ancora una volta, quanto sia complesso applicare norme urbanistiche che si collocano all’interno di un sistema normativo in continua evoluzione.

In questo contesto tecnici della pubblica amministrazione e liberi professionisti si trovano spesso a svolgere un ruolo che va ben oltre la semplice applicazione della legge. Devono interpretarla, confrontarsi e, in molti casi, assumersi la responsabilità di una scelta.

Il vero problema non è che esistano interpretazioni diverse — nel diritto amministrativo è sempre stato così — ma che troppo spesso il sistema normativo finisca per scaricare sui tecnici il peso dell’incertezza legislativa.

Eppure è proprio in questo spazio, tra il testo della norma e la complessità della realtà, che il sistema tecnico continua a svolgere una funzione essenziale. Perché ogni giorno tecnici pubblici e professionisti sono chiamati a trasformare regole generali in decisioni concrete, cercando di bilanciare interessi pubblici e interessi privati all’interno di un quadro normativo che non sempre offre risposte immediate.

Il sistema edilizio non si regge soltanto sulle norme, ma sulla responsabilità quotidiana dei tecnici chiamati ad applicarle. Ed è probabilmente da questa consapevolezza che dovrebbe partire una riflessione più ampia anche sul futuro del sistema edilizio italiano.