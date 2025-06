Partenariato pubblico privato e cessione immobili: chiarimenti dal Fisco sulla rilevanza IVA

Quale trattamento fiscale ai fini IVA si applica alla cessione gratuita di immobili da parte del Comune, a titolo di contributo in una concessione di partenariato pubblico-privato (PPP)?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2025, n. 151 interviene a chiarire la rilevanza tributaria di tali operazioni nell’ambito dell’art. 177, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Cessione gratuita di immobili nell’ambito di un PPP: è soggetta a IVA?

Un Comune ha avviato un intervento di riqualificazione urbana mediante procedura di partenariato pubblico-privato, fondato su un contratto di concessione. L’operatore privato si è aggiudicato l’affidamento per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione di un’area dismessa, comprendente:

la ristrutturazione di cinque edifici, di cui uno destinato a rimanere nella disponibilità del concessionario;

la realizzazione di sei nuovi fabbricati;

la costruzione di un parcheggio interrato sottostante l’intera area oggetto dell’intervento.

Considerati gli elevati costi dell’operazione, il contratto ha previsto, ai sensi dell’art. 177, comma 6, del d.lgs. 36/2023, un intervento pubblico di sostegno da parte del Comune, mediante cessione a titolo gratuito di aree e fabbricati di sua proprietà.

Da qui il quesito: l’Istante, pur disponendo di una posizione IVA attiva, ha storicamente escluso dal campo di applicazione dell’imposta le operazioni di dismissione immobiliare, trattandole come attività esercitate iure imperii. Tuttavia, trattandosi di un rapporto contrattuale bilaterale e sinallagmatico (il contributo immobiliare in cambio della realizzazione e gestione dell’intervento), ha chiesto se tale cessione potesse rientrare nel campo IVA oppure restare esclusa per carenza del requisito soggettivo.