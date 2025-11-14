Ecobonus e Bonus Casa: tutte le date dei portali ENEA dal 2020 al 2025
Le date ufficiali di apertura dei portali ENEA determinano i 90 giorni per l’invio dei dati ma la Cassazione ha ormai confermato che l’omessa comunicazione non fa perdere la detrazione in assenza di una norma espressa.
La tempestività nella trasmissione dei dati all’ENEA continua a rappresentare un passaggio fondamentale per professionisti e contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. Ogni anno l’apertura dei portali dedicati determina il momento esatto da cui decorrono i 90 giorni per l’invio delle schede descrittive, rendendo essenziale monitorare con precisione le date di pubblicazione.
Efficienza energetica e trasmissione dati: le date di apertura dei portali ENEA
L’ENEA ha reso disponibile un riepilogo completo relativo alle annualità 2020–2025, confermando un dato ormai strutturale: i portali non vengono mai pubblicati il 1° gennaio, con la conseguenza che per i lavori conclusi prima dell’apertura del sito, il termine dei 90 giorni decorre dalla data effettiva di messa online.
A questo quadro si affianca un principio ormai consolidato dalla Corte di Cassazione: l’omessa o tardiva trasmissione dei dati all’ENEA non comporta la perdita dell’ecobonus, in assenza di una norma espressa che preveda una decadenza. Si tratta di un adempimento con finalità informative e statistiche, utile al monitoraggio nazionale sul risparmio energetico, ma privo — allo stato — di effetti costitutivi sul diritto alla detrazione.
Per i tecnici e i contribuenti, ciò significa lavorare su due piani distinti:
- massima attenzione alle tempistiche ENEA per il corretto adempimento amministrativo;
- consapevolezza della giurisprudenza tributaria per evitare recuperi d’imposta ingiustificati.
