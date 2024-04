Riforma Fiscale e razionalizzazione tributi: approvato il nuovo Decreto legislativo

È stato approvato in Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Riforma Fiscale: il decreto legislativo sulla razionalizzazione tributi

Come previsto dai principi e criteri direttivi della delega, le nuove norme sono volte a:

razionalizzare la disciplina dei singoli tributi;

prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;

semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;

ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi;

rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

Vediamo nel dettaglio le modifiche relative a: