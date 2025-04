Riforma successioni: autoliquidazione, tutela giovani eredi e sanzioni

La c.d. "riforma fiscale" ha introdotto importanti novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Cosa cambia in concreto con l’autoliquidazione dell’imposta di successione? Chi deve autoliquidare e quando? Come cambiano gli obblighi documentali, le deduzioni e i controlli?

Imposta di successione e donazioni: la Circolare del Fisco con tutte le novità

Con la Circolare del 16 aprile 2025, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito proprio tutti i chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal d.Lgs. n. 139/2024, dalla legge n. 104/2024 e dal d.Lgs. 87/2024, che spostano il baricentro verso una gestione più autonoma da parte del contribuente, con strumenti digitali, obblighi rafforzati e un impianto sanzionatorio più equo ma rigoroso.

Questi i contenuti del documento:

Oggetto dell’imposta e ufficio competente per l’applicazione dell’imposta

Introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta

Svincolo delle attività cadute in successione in favore dell’unico erede di età non superiore a ventisei anni

Determinazione dell’imposta

Presentazione della dichiarazione di successione

Limiti alla deducibilità dei debiti

Liberalità indirette

Disciplina del coacervo

Disposizioni finali, abrogazioni e decorrenza

Esonero dal regime di responsabilità solidale

Modifiche relative alle sanzioni sulle imposte di successione e donazione

Vediamo in dettaglio le principali novità.