Riqualificazione energetica: il rapporto ENEA sulle detrazioni fiscali

Gli incentivi fiscali in edilizia rappresentano uno dei perni fondamentali per portare avanti gli inteventi di riqualificazione energetica che gli obiettivi di riduzione delle emissioni e dei consumi energetici impongono in funzione della transizione ecologica. Uno strumento importante, sul quale si sono fondati la maggior parte dei lavori effettuatii negli ultimi 3 anni, con un contributo sostanzioso del Superbonus, istituito come "cura shock" alla crisi economica post pandemia con il D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Incentivi fiscali per la riqualificazione energetica: il report ENEA 2022

A fare il punto della situazione è ENEA con il report sugli incentivi fiscali 2022, che analizza l’impatto di Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa e bonus barriere nel settore dell’edilizia e non solo.

Alle misure si riconoscono diversi meriti, tra cui:

il miglioramento del patrimonio edilizio in termini di prestazioni strutturali ed energetiche;

l’aumento del valore degli immobili, con riflessi positivi sul mercato immobiliare nel suo complesso;

la realizzazione di un tessuto urbano più moderno, efficiente e sostenibile;

un cambiamento culturale, con attenzione dei cittadini verso i temi della sostenibilità e dell'efficienza energetica;

maggiore attenzione ai principi di economia circolare;

maggiore formazione e specializzazione di professionisti e operai del settore, contribuendo a elevare il livello di competenza e qualità delle prestazioni nell'intera filiera.

Proprio per questo è necessario, secondo ENEA rinnovare i sistemi di incentivazione, con l’ottimizzazione del rapporto costo/benefici e con la riforma del quadro normativo, compreso l’adattamento alle Direttive europee.

A confermare la bontà delle misure e sono i dati sulle detrazioni, che ENEA suddivide secondo la tipologia di agevolazione fiscale:

Superbonus

Ecobonus

Bonus casa

Vediamoli nel dettaglio.