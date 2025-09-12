mapei istituzionale
CCNL, subappalto e qualificazione SOA: il TAR sui limiti della lex specialis

Il TAR Lazio (sentenza n. 16150/2025) affronta temi centrali nelle gare pubbliche: coerenza del CCNL applicato, categorie scorporabili e subappalto necessario

di Redazione tecnica - 12/09/2025

Quale contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) deve essere applicato negli appalti quando la lex specialis si limita a richiamare il “settore” di riferimento senza indicarne uno specifico? In che misura l’operatore economico può ricorrere al subappalto nelle categorie a qualificazione obbligatoria, come la OS2/A per i beni culturali? E ancora: il possesso di un determinato codice ATECO o la mancata indicazione del direttore tecnico possono costituire cause di esclusione?

CCNL, subappalto e qualificazione SOA: la sentenza del TAR Lazio

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 16150 del 10 settembre 2025, si è pronunciato su un ricorso proposto contro l’aggiudicazione di un appalto per lavori di restauro, consolidamento e adeguamento impiantistico.

La controversia riguarda un appalto pubblico per lavori di restauro e adeguamento impiantistico di un immobile storico, con importo a base di gara di circa 387 mila euro. L’aggiudicazione definitiva è stata disposta a favore della prima classificata, che con un ribasso del 4,899% si è collocata al vertice della graduatoria. L’impresa ricorrente, invece, si è posizionata quarta e, pur distante dalle prime posizioni, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo diversi profili di illegittimità, tra cui:

  • assenza della qualificazione SOA per la categoria specialistica OS2/A e impossibilità di presentare proposte migliorative su tali lavorazioni;
  • mancata corrispondenza tra codice ATECO dell’aggiudicataria e settore del restauro;
  • applicazione di un CCNL ritenuto non coerente con l’oggetto dell’appalto;
  • violazione dei limiti al subappalto con superamento della soglia del 50%;
  • incongruenza tra ribasso dichiarato e valore delle migliorie offerte, con conseguente anomalia dell’offerta;
  • assenza del direttore tecnico specifico per la categoria OS2/A.

Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso, chiarendo alcuni punti di rilievo operativo.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Subappalto Calcolo soglia di anomalia Codice Ateco Codice Appalti 2023 CCNL

Documenti Allegati

INDICE

1
2
I principi espressi dal TAR
3
Quadro normativo di riferimento
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
