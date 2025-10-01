blumatica software sicurezza cantieri
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
systab consolidamento fondazioni pali resine
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Revisione prezzi e proroga tecnica: interviene il TAR

La decisione chiarisce la giurisdizione nelle controversie sulla revisione dei prezzi e conferma che la proroga tecnica non consente modifiche al corrispettivo contrattuale

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 01/10/2025

Quando le controversie sulla revisione dei prezzi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e quando, invece, restano all’ordinario? La proroga tecnica può diventare l’occasione per rideterminare il corrispettivo del contratto in essere, magari “ripulendo” ex post alcune voci di costo?

Proroga tecnica e revisione dei prezzi: no del TAR a provvedimenti retroattivi

La sentenza del TAR Sicilia, 7 agosto 2025, n. 1924 affronta due snodi operativi ricorrenti negli appalti di servizi a esecuzione continuata: la ripartizione di giurisdizione nelle controversie sull’an e sul quantum della revisione prezzi e i limiti non derogabili della proroga tecnica, istituto pensato per garantire la continuità del servizio “alle stesse condizioni”, non per rinegoziare il corrispettivo.

Sul secondo punto il dato normativo del Codice è netto: nelle opzioni di proroga e nella proroga tecnica l’appaltatore esegue ai prezzi, patti e condizioni del contratto, salve eventuali condizioni di mercato più favorevoli se previste nei documenti di gara.

Il caso nasce dalla determina di un’Amministrazione comunale che, in qualità di stazione appaltante, a distanza di mesi dalla proroga tecnica ex art. 120, comma 11 del d.Lgs. n. 36/2023, ha rideterminato in diminuzione il corrispettivo dovuto per la proroga, con effetto retroattivo, disponendo anche il recupero di importi ritenuti non più “sostenibili”.

Non solo: le successive determine della SA hanno ulteriormente confermato nuove proroghe tecniche “alle medesime condizioni”.

Da qui il ricorso del gestore del servizio, che ha evidenziato:

  • la violazione del contraddittorio procedimentale;
  • l’irretroattività del provvedimento;
  • la violazione della disciplina della proroga tecnica;
  • la contraddittorietà rispetto alla prima determina di proroga “agli stessi prezzi, patti e condizioni”.

Il TAR ha dato ragione al ricorrente, sulla base di disposizioni del Codice ben chiare sul tema.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Revisione dei prezzi Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Revisione prezzi e proroga tecnica: interviene il TAR
2
Quadro normativo essenziale
3
Analisi tecnica
4
La decisione del TAR
hormann portoni sezionali industriali

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 30/09/2025
Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
2
PROFESSIONE - 23/09/2025
Direttore dei lavori responsabile per i difetti nelle impermeabilizzazioni
3
EDILIZIA - 24/09/2025
Agibilità e altezza interna dei locali: il TAR Lombardia sulle deroghe del Salva Casa
4
EDILIZIA - 22/09/2025
Autorizzazione paesaggistica: il ddl delega approvato dal Senato e ora alla Camera
5
EDILIZIA - 29/09/2025
Sanatoria edilizia e doppia conformità: la Cassazione sui limiti dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia
6
FISCO E TASSE - 27/09/2025
Conto Termico 3.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE