Transizione 5.0: pubblicate le nuove FAQ del MIMIT

Nuovo aggiornamento del MIMIT sul corposo documento contenente le FAQ relative al Piano Transizione 5.0, l'incentivo fiscale che consente alle imprese di fruire di un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per investimenti in nuove tecnologie effettuati nelle strutture produttive situate in Italia nel biennio 2024-2025.

Transizione 5.0: il MIMIT aggiorna di nuovo le FAQ

Il precedente aggiornamento, che risale allo scorso 21 febbraio, era dipeso dalle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2025 che ha ampliato l’ambito di applicazione e semplificato le procedure di accesso all’agevolazione.

Il nuovo aggiornamento riguarda:

le modalità di calcolo del risparmio energetico (FAQ 4.23);

le tipologie di impianti (aggiornamento della FAQ 6.1 e della FAQ 6.4; pubblicazione della nuova FAQ 6.11);

la cumulabilità con altre agevolazioni (modifica della FAQ 8.6).

Riportiamo nelle pagine successive il testo integrale delle FAQ interessate dall’aggiornamento.