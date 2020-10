Superbonus 110% e Cessione del credito: tutti i documenti da presentare in banca

Superbonus 110%: l'avvio del portale Enea per l'invio della Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio simico (sismabonus) previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, che rientrano nelle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus), ha aggiunto un nuovo tassello al quadro normativo delle nuove agevolazioni.

Superbonus 110%: la cessione del cessione del credito

Ma come è ormai chiaro a tutti, la partita per raggiungere l'obiettivo di riqualificare energeticamente e strutturalmente il parco immobiliare italiano, si giocherà tutta sulle due opzioni alternative previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio che ha previsto per gli anni 2020 e 2020 la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente: