Aggiudicazione provvisoria: è un atto impugnabile?

Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria può essere impugnato? Un’offerta che dimostri l'inattendibilità di un piano economico-finanziario va esclusa e come?

Aggiudicazione provvisoria: il TAR sull'impugnabilità dell'atto

A chiarire ruoli e limiti nella gestione delle gare pubbliche è la sentenza del TAR Lazio 17 giugno 2025, n. 11824, intervenendo su alcune rilevanti questioni in materia di appalti, quali la natura non impugnabile dell’aggiudicazione provvisoria, i poteri del RUP e la valutazione del piano economico-finanziario (PEF) nelle concessioni.

Il caso in esame riguarda un articolato ricorso presentato da un OE escluso da una procedura aperta finalizzata alla concessione quindicennale per la gestione di un impianto sportivo, per nidoneità del piano economico-finanziario presentato. L’impugnazione mirava a contestare sia la legittimità dell’esclusione sia la regolarità della proposta di aggiudicazione nei confronti di altro concorrente.

La disciplina delle fasi di affidamento nel Codice Appalti

A rilevare nella decisione del TAR è l’art. 17 del d.Lgs. n. 36/2023, che regola l’aggiudicazione delle procedure di gara e disciplina in modo chiaro la distinzione tra proposta e provvedimento di aggiudicazione. In particolare:

la Commissione o altro organo tecnico predispone una proposta motivata;

la decisione finale spetta all’organo competente, che deve verificarne la legittimità e la convenienza per l’interesse pubblico;

l’aggiudicazione è immediatamente efficace, superando la distinzione – a tratti ambigua – tra “provvisoria” e “definitiva” della normativa previgente.

Questo assetto chiarisce che la funzione della Commissione è istruttoria, mentre il potere decisorio appartiene all’amministrazione, nella persona del RUP o di altro soggetto individuato dal regolamento.