Avvalimento negli appalti pubblici: quando e come può essere limitato?

Quali limiti può imporre la stazione appaltante all’uso dell’avvalimento? In quali casi è legittimo richiedere che determinati requisiti vengano posseduti direttamente dal concorrente? Come devono essere redatti i contratti di avvalimento per superare il vaglio di legittimità?

Limitazione all’avvalimento negli appalti pubblici: la sentenza del TAR Campania

Domande che si pongono quotidianamente i tecnici e gli operatori che si confrontano con l’applicazione concreta del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) – soprattutto dopo le tante modifiche arrivate nel corso di questi 2 anni - nella difficile ricerca di un equilibrio tra la massima partecipazione alle gare e la qualità delle prestazioni richieste.

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che, con la sentenza n. 1011 del 29 maggio 2025, è intervenuto su un caso emblematico in materia di avvalimento, chiarendo il delicato bilanciamento tra principio di massima partecipazione e tutela della qualità delle prestazioni.

La vicenda riguardava un appalto misto per lavori, servizi di ingegneria e forniture bandito dalla Regione Campania per la riqualificazione di impianti sportivi, mediante accordo quadro con un unico operatore. L’importo dell’appalto superava i 40 milioni di euro.

Il disciplinare di gara, richiamando l’art. 104, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, prevedeva che per la categoria di lavorazioni “opere in fornitura e/o noleggi” fosse necessario il possesso diretto del requisito di capacità tecnica e professionale.

Nonostante ciò, l’aggiudicatario aveva fatto ricorso all’avvalimento di una società ausiliaria per dimostrare il possesso del requisito relativo alle forniture. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, lamentando l’illegittimità del ricorso all’avvalimento in violazione della lex specialis e l’inadeguatezza del contratto di avvalimento prodotto.