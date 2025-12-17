sed edilizia espositori
Avvalimento e servizi alla persona: quando il Codice esclude la qualificazione

Il TAR Emilia-Romagna chiarisce che negli appalti di servizi alla persona l’avvalimento non è ammessibile e non è configurabile quale ingiusta causa di esclusione

di Redazione tecnica - 17/12/2025

Conclusioni

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’esclusione dalla gara.

La decisione dell’Amministrazione non rappresentava nè una deroga implicita all’avvalimento, né una scelta discrezionale ma una conseguenza diretta della struttura dell’art. 128 del Codice.

Negli appalti di servizi alla persona, il legislatore ha operato una selezione delle norme applicabili tra cui non rientra l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 104.

La conseguenza è che la carenza dei requisiti non è sanabile attraverso strumenti non previsti, né il principio di tassatività delle cause di esclusione viene forzato. L’operatore non viene escluso “per aver fatto avvalimento”, ma perché non possiede in proprio i requisiti richiesti, e non può acquisirli mediante un istituto valido solo nel regime ordinario degli appalti pubblici.

LAVORI PUBBLICI Avvalimento Codice Appalti 2023

