CCNL, spese generali e verifica di anomalia: i chiarimenti del TAR Lazio

Come si conciliano le novità del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) in tema di CCNL e spese generali con i principi di concorrenza e proporzionalità? Quando è effettivamente obbligatoria la verifica dell’anomalia?

CCNL, spese generali e verifica di anomalia: interviene il TAR Lazio

Per comprendere le novità introdotte nel Codice dei contratti dal D.Lgs. n. 209/2024 in tema di contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) e di verifica dell’anomalia dell’offerta ci ha pensato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 7201/2025, risponde ad alcune questioni cruciali, confermando l'importanza di una lettura sistematica e funzionale delle regole di gara.

Il caso oggetto dell’intervento dei giudici di primo grado riguarda il ricorso proposto da un’impresa seconda classificata avverso l’aggiudicazione di un lotto di una procedura aperta indetta da una società concessionaria autostradale per la manutenzione della segnaletica sulla rete di competenza. Il valore dell’appalto superava i 15 milioni di euro, con costi della manodopera stimati in oltre 1,7 milioni.

Il ricorso si fondava su tre motivi principali: