Codice dell’edilizia: ddl delega passo decisivo verso la semplificazione

OICE valuta positivamente l'approvazione del DDL delega al Governo per il Codice dell’edilizia: norme più chiare, semplificazione dei procedimenti e quadro uniforme per progettisti e amministrazioni

di Redazione tecnica - 09/12/2025

Una riforma che punta a rilanciare il settore e migliorare il rapporto tra cittadini e PA

Il giudizio dell’OICE è complessivamente positivo, ma soprattutto orientato alla visione di lungo periodo: la delega può diventare la base per rilanciare lo sviluppo del comparto edilizio, agevolare gli investimenti privati e migliorare in modo significativo il rapporto tra cittadini, professionisti e amministrazioni.

“Siamo convinti che con questo disegno di legge si potrà rilanciare lo sviluppo nel settore dell’edilizia ma soprattutto migliorare il rapporto fra cittadini e amministrazioni creando le basi per il miglioramento delle nostre città in termini di qualità e sostenibilità”, aggiunge Lupoi.

Un passaggio che sottolinea il valore strategico della riforma: non si tratta solo di semplificare procedure, ma di costruire un sistema capace di accompagnare la trasformazione urbana, la transizione ecologica e le nuove esigenze abitative.

Per questo OICE ribadisce la propria disponibilità a sostenere la riforma “Supporteremo ogni iniziativa, come questa, che possa rigenerare il quadro delle regole attuali”, conclude il presidente.

