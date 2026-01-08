I requisiti speciali di ammissione: titoli di studio ed esperienza richiesti

Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, il bando individua requisiti speciali di ammissione distinti per i due codici di concorso, strettamente collegati al livello di inquadramento e alle funzioni da svolgere.

Area delle elevate professionalità (Codice 01)

Per l’accesso all’Area delle elevate professionalità è richiesto il possesso di una laurea magistrale o titolo equiparato, tra cui, in particolare:

LMG/01 – Giurisprudenza

LM-16 – Finanza

LM-17 – Fisica

LM-40 – Matematica

LM-52 – Relazioni internazionali

LM-56 – Scienze dell’economia

LM-62 – Scienze della politica

LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni

LM-77 – Scienze economico-aziendali

LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo

LM-82 – Scienze statistiche

LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie

LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali

LM-88 – Sociologia e ricerca sociale

LM-90 – Studi europei

LM-Data – Data Science e gestione dell’innovazione

titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Accanto al titolo di studio, è richiesto il possesso di almeno tre anni di esperienza professionale, anche non continuativi, maturata nell’ambito dell’analisi e valutazione delle politiche pubbliche, della revisione della spesa o della ricerca economica e sociale. L’esperienza può essere stata svolta come lavoratore dipendente o autonomo, presso amministrazioni pubbliche, soggetti privati, studi professionali o organizzazioni internazionali.

Area dei funzionari (Codice 02)

Per l’Area dei funzionari è richiesto il possesso di una laurea triennale o magistrale, tra quelle indicate dal bando.

Lauree triennali (L):

L-14 – Scienze dei servizi giuridici

L-16 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale

L-30 – Fisica

L-33 – Scienze economiche

L-35 – Scienze matematiche

L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali

L-37 – Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace

L-41 – Statistica

Lauree magistrali (LM):

LMG/01 – Giurisprudenza

LM-16 – Finanza

LM-17 – Fisica

LM-40 – Matematica

LM-52 – Relazioni internazionali

LM-56 – Scienze dell’economia

LM-62 – Scienze della politica

LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni

LM-77 – Scienze economico-aziendali

LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo

LM-82 – Scienze statistiche

LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie

LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali

LM-88 – Sociologia e ricerca sociale

LM-90 – Studi europei

LM-Data – Data Science e gestione dell’innovazione

Sono ammessi anche titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Per entrambe le procedure è prevista l’ammissione con riserva dei candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero, subordinata al riconoscimento di equivalenza o equipollenza, nonché requisiti ulteriori di cittadinanza e condotta incensurabile per alcuni posti presso amministrazioni centrali.