Blumatica Energy
Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Concorso RIPAM 2026: 294 posti nelle amministrazioni centrali

Bando per 294 assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni centrali. Posti, requisiti, lauree ammesse, prove d’esame e modalità di candidatura

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 08/01/2026

I requisiti speciali di ammissione: titoli di studio ed esperienza richiesti

Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, il bando individua requisiti speciali di ammissione distinti per i due codici di concorso, strettamente collegati al livello di inquadramento e alle funzioni da svolgere.

Area delle elevate professionalità (Codice 01)

Per l’accesso all’Area delle elevate professionalità è richiesto il possesso di una laurea magistrale o titolo equiparato, tra cui, in particolare:

  • LMG/01 – Giurisprudenza
  • LM-16 – Finanza
  • LM-17 – Fisica
  • LM-40 – Matematica
  • LM-52 – Relazioni internazionali
  • LM-56 – Scienze dell’economia
  • LM-62 – Scienze della politica
  • LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni
  • LM-77 – Scienze economico-aziendali
  • LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo
  • LM-82 – Scienze statistiche
  • LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie
  • LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali
  • LM-88 – Sociologia e ricerca sociale
  • LM-90 – Studi europei
  • LM-Data – Data Science e gestione dell’innovazione
  • titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Accanto al titolo di studio, è richiesto il possesso di almeno tre anni di esperienza professionale, anche non continuativi, maturata nell’ambito dell’analisi e valutazione delle politiche pubbliche, della revisione della spesa o della ricerca economica e sociale. L’esperienza può essere stata svolta come lavoratore dipendente o autonomo, presso amministrazioni pubbliche, soggetti privati, studi professionali o organizzazioni internazionali.

Area dei funzionari (Codice 02)

Per l’Area dei funzionari è richiesto il possesso di una laurea triennale o magistrale, tra quelle indicate dal bando.

Lauree triennali (L):

  • L-14 – Scienze dei servizi giuridici
  • L-16 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
  • L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale
  • L-30 – Fisica
  • L-33 – Scienze economiche
  • L-35 – Scienze matematiche
  • L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali
  • L-37 – Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
  • L-41 – Statistica

Lauree magistrali (LM):

  • LMG/01 – Giurisprudenza
  • LM-16 – Finanza
  • LM-17 – Fisica
  • LM-40 – Matematica
  • LM-52 – Relazioni internazionali
  • LM-56 – Scienze dell’economia
  • LM-62 – Scienze della politica
  • LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni
  • LM-77 – Scienze economico-aziendali
  • LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo
  • LM-82 – Scienze statistiche
  • LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie
  • LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali
  • LM-88 – Sociologia e ricerca sociale
  • LM-90 – Studi europei
  • LM-Data – Data Science e gestione dell’innovazione

Sono ammessi anche titoli equiparati secondo la normativa vigente.
Per entrambe le procedure è prevista l’ammissione con riserva dei candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero, subordinata al riconoscimento di equivalenza o equipollenza, nonché requisiti ulteriori di cittadinanza e condotta incensurabile per alcuni posti presso amministrazioni centrali.

© Riproduzione riservata
Tag:
BANDI E CONCORSI Pubblica Amministrazione

Documenti Allegati

INDICE

1
Concorso RIPAM 2026: 294 posti nelle amministrazioni centrali
2
I requisiti speciali di ammissione: titoli di studio ed esperienza richiesti
3
Le prove d’esame e le materie oggetto di selezione
4
Modalità di presentazione della domanda e scadenza dei termini
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
3
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
4
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
5
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto
6
EDILIZIA - 04/01/2026
Piscina interrata: pertinenza o nuova costruzione? Il TAR sulla natura dell'opera