Concorso RIPAM 2026: 294 posti nelle amministrazioni centrali
Bando per 294 assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni centrali. Posti, requisiti, lauree ammesse, prove d’esame e modalità di candidatura
I requisiti speciali di ammissione: titoli di studio ed esperienza richiesti
Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, il bando individua requisiti speciali di ammissione distinti per i due codici di concorso, strettamente collegati al livello di inquadramento e alle funzioni da svolgere.
Area delle elevate professionalità (Codice 01)
Per l’accesso all’Area delle elevate professionalità è richiesto il possesso di una laurea magistrale o titolo equiparato, tra cui, in particolare:
- LMG/01 – Giurisprudenza
- LM-16 – Finanza
- LM-17 – Fisica
- LM-40 – Matematica
- LM-52 – Relazioni internazionali
- LM-56 – Scienze dell’economia
- LM-62 – Scienze della politica
- LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni
- LM-77 – Scienze economico-aziendali
- LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo
- LM-82 – Scienze statistiche
- LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie
- LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali
- LM-88 – Sociologia e ricerca sociale
- LM-90 – Studi europei
- LM-Data – Data Science e gestione dell’innovazione
- titoli equiparati secondo la normativa vigente.
Accanto al titolo di studio, è richiesto il possesso di almeno tre anni di esperienza professionale, anche non continuativi, maturata nell’ambito dell’analisi e valutazione delle politiche pubbliche, della revisione della spesa o della ricerca economica e sociale. L’esperienza può essere stata svolta come lavoratore dipendente o autonomo, presso amministrazioni pubbliche, soggetti privati, studi professionali o organizzazioni internazionali.
Area dei funzionari (Codice 02)
Per l’Area dei funzionari è richiesto il possesso di una laurea triennale o magistrale, tra quelle indicate dal bando.
Lauree triennali (L):
- L-14 – Scienze dei servizi giuridici
- L-16 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
- L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale
- L-30 – Fisica
- L-33 – Scienze economiche
- L-35 – Scienze matematiche
- L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali
- L-37 – Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
- L-41 – Statistica
Lauree magistrali (LM):
- LMG/01 – Giurisprudenza
- LM-16 – Finanza
- LM-17 – Fisica
- LM-40 – Matematica
- LM-52 – Relazioni internazionali
- LM-56 – Scienze dell’economia
- LM-62 – Scienze della politica
- LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni
- LM-77 – Scienze economico-aziendali
- LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo
- LM-82 – Scienze statistiche
- LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie
- LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali
- LM-88 – Sociologia e ricerca sociale
- LM-90 – Studi europei
- LM-Data – Data Science e gestione dell’innovazione
Sono ammessi anche titoli equiparati secondo la normativa
vigente.
Per entrambe le procedure è prevista l’ammissione con riserva dei candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero, subordinata al riconoscimento di equivalenza o equipollenza, nonché requisiti ulteriori di cittadinanza e condotta incensurabile per alcuni posti presso amministrazioni centrali.
