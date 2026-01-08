deas Gestione completa successioni e volture catastali
Concorso RIPAM 2026: 294 posti nelle amministrazioni centrali

Bando per 294 assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni centrali. Posti, requisiti, lauree ammesse, prove d’esame e modalità di candidatura

di Redazione tecnica - 08/01/2026

Le prove d’esame e le materie oggetto di selezione

Per l’Area delle elevate professionalità (Codice 01) è prevista, in caso di elevato numero di domande, una prova preselettiva, seguita da una prova scritta e da una prova orale, con successiva valutazione dei titoli limitata ai candidati risultati idonei. La prova scritta prevede quesiti a risposta sintetica e casi gestionali, finalizzati a verificare la capacità di applicare le conoscenze teoriche a contesti operativi complessi.

Per l’Area dei funzionari (Codice 02) la selezione si articola invece in una prova scritta a risposta multipla e in una prova orale, cui segue la valutazione dei titoli. Anche in questo caso, l’impianto delle prove mira a testare competenze tecniche e capacità di ragionamento, affiancando ai quesiti disciplinari prove logico-deduttive e situazionali.

Le materie oggetto delle prove comprendono, per entrambi i profili:

  • econometria e statistica applicata al settore pubblico;
  • elementi di scienza delle finanze e politica economica;
  • data science e data mining;
  • metodi qualitativi e quantitativi per l’analisi e la valutazione delle politiche pubbliche;
  • contabilità pubblica;
  • diritto amministrativo;
  • conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1;
  • competenze informatiche e digitali, con particolare riferimento agli strumenti di analisi dei dati e di comunicazione.
