Concorso RIPAM 2026: 294 posti nelle amministrazioni centrali
Bando per 294 assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni centrali. Posti, requisiti, lauree ammesse, prove d’esame e modalità di candidatura
Le prove d’esame e le materie oggetto di selezione
Per l’Area delle elevate professionalità (Codice 01) è prevista, in caso di elevato numero di domande, una prova preselettiva, seguita da una prova scritta e da una prova orale, con successiva valutazione dei titoli limitata ai candidati risultati idonei. La prova scritta prevede quesiti a risposta sintetica e casi gestionali, finalizzati a verificare la capacità di applicare le conoscenze teoriche a contesti operativi complessi.
Per l’Area dei funzionari (Codice 02) la selezione si articola invece in una prova scritta a risposta multipla e in una prova orale, cui segue la valutazione dei titoli. Anche in questo caso, l’impianto delle prove mira a testare competenze tecniche e capacità di ragionamento, affiancando ai quesiti disciplinari prove logico-deduttive e situazionali.
Le materie oggetto delle prove comprendono, per entrambi i profili:
- econometria e statistica applicata al settore pubblico;
- elementi di scienza delle finanze e politica economica;
- data science e data mining;
- metodi qualitativi e quantitativi per l’analisi e la valutazione delle politiche pubbliche;
- contabilità pubblica;
- diritto amministrativo;
- conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1;
- competenze informatiche e digitali, con particolare riferimento agli strumenti di analisi dei dati e di comunicazione.
Documenti AllegatiBando
IL NOTIZIOMETRO