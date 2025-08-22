Il Decreto Fiscale 2025 è legge: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025, n. 177, la legge del 30 luglio 2025, n. 108, di conversione del D.L. n. 84/2025, c.d. “Decreto Fiscale 2025”. Con la conversione, gli articoli del provvedimento sono passati da 16 a 21, configurando un testo organico che punta a correggere e semplificare vari aspetti della fiscalità nazionale.

Decreto Fiscale 2025: le novità nella legge di conversione

Questo l’articolato della legge:

Art. 1. Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi

Art. 1 - bis Regime dell’aliquota addizionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili

Art. 2. Modifiche al regime di riporto delle perdite

Art. 3. Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Art. 4. Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate

Art. 5. Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina per il contrasto dei disallineamenti da ibridi

Art. 6. Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU

Art. 6 - bis Disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive

Art. 7. Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel

Art. 8. Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore

Art. 9. Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica

Art. 10. Disposizioni in materia di split payment

Art. 11. Modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise

Art. 12. Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali dell’anno 2024

Art. 12 - bis Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata

Art. 12 - ter Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

Art. 13. Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

Art. 13 - bis Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso

Art. 14. Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali

Art. 15. Disposizioni finanziarie

Art. 16. Entrata in vigore

Di seguito un riepilogo delle principali novità.