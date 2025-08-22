Il Decreto Fiscale 2025 è legge: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale
La Legge n. 108/2025 conferma e amplia le misure urgenti in materia fiscale, con alcune importanti novità su redditi da usufrutto, reverse charge e definizione agevolata dei tributi
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025, n. 177, la legge del 30 luglio 2025, n. 108, di conversione del D.L. n. 84/2025, c.d. “Decreto Fiscale 2025”. Con la conversione, gli articoli del provvedimento sono passati da 16 a 21, configurando un testo organico che punta a correggere e semplificare vari aspetti della fiscalità nazionale.
Decreto Fiscale 2025: le novità nella legge di conversione
Questo l’articolato della legge:
- Art. 1. Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi
- Art. 1 - bis Regime dell’aliquota addizionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili
- Art. 2. Modifiche al regime di riporto delle perdite
- Art. 3. Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
- Art. 4. Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate
- Art. 5. Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina per il contrasto dei disallineamenti da ibridi
- Art. 6. Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU
- Art. 6 - bis Disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive
- Art. 7. Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel
- Art. 8. Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore
- Art. 9. Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica
- Art. 10. Disposizioni in materia di split payment
- Art. 11. Modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise
- Art. 12. Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali dell’anno 2024
- Art. 12 - bis Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata
- Art. 12 - ter Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026
- Art. 13. Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
- Art. 13 - bis Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso
- Art. 14. Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali
- Art. 15. Disposizioni finanziarie
- Art. 16. Entrata in vigore
Di seguito un riepilogo delle principali novità.
