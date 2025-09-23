Un sistema che ha conosciuto progressi parziali, ma che resta segnato da fragilità strutturali e forti disuguaglianze territoriali. È quanto emerge dal rapporto Ecosistema Scuola 2025 di Legambiente, giunto alla XXV edizione, che raccoglie i dati relativi al 2024 e al tempo stesso offre una lettura dei principali trend degli ultimi 25 anni.

Ecosistema Scuola 2025: Legambiente fa il punto sull'edilizia scolastica

L’indagine ha coinvolto 97 Comuni capoluogo su 112, monitorando 7.063 edifici scolastici frequentati da oltre 1,3 milioni di studenti. Se al Nord e al Centro si concentrano i risultati migliori in termini di programmazione, spesa e servizi, il Sud e le Isole continuano invece a registrare arretratezze evidenti.

Il dato più preoccupante riguarda le certificazioni di base: solo il 47,2% degli edifici dispone del certificato di agibilità, appena il 45,2% ha un collaudo statico, mentre il 56,6% è dotato di certificato di prevenzione incendi.

Resta aperto poi il tema della vulnerabilità sismica: in Italia 2.496 scuole si trovano in aree a rischio sismico 1 e 2, ma meno del 15% degli edifici complessivi è stato progettato o adeguato secondo le norme antisismiche. Le verifiche di vulnerabilità sono state eseguite solo nel 45,2% degli edifici a rischio, lasciando scoperto oltre metà del patrimonio.

Preoccupa anche la sicurezza dei solai: appena il 31,2% delle scuole ha beneficiato di indagini diagnostiche negli ultimi cinque anni e solo il 10,9% ha ricevuto interventi di messa in sicurezza. Nonostante le risorse stanziate dopo il tragico incidente di Rivoli, la prevenzione continua a non essere strutturale.

Efficienza energetica e rischio ambientale

Il patrimonio scolastico italiano è ancora energivoro. Solo il 16% degli edifici ha beneficiato di interventi di efficientamento energetico, appena il 6,5% delle scuole certificate è in classe A, mentre il 66,6% rientra nelle ultime tre classi (E, F, G).

Le energie rinnovabili coprono appena il 21% degli edifici, con punte minime nelle Isole (10,8%). Se si mantenesse questo ritmo, la copertura totale si raggiungerebbe solo fra oltre 70 anni.

Sul fronte ambientale, il rischio amianto non è del tutto superato: 372 scuole ne risultano ancora interessate, pari a circa il 10% degli edifici, mentre i monitoraggi indoor (aria, muffe, radon) sono svolti da meno di un terzo dei Comuni.

Manutenzione: risorse scarse e frammentarie

Il nodo più grave riguarda la capacità di programmare e spendere.

Per la manutenzione straordinaria, nel 2024 sono stati stanziati in media 39.648 € e spesi 29.061 €, numeri in calo rispetto agli anni precedenti. Le differenze territoriali sono macroscopiche: al Nord la spesa media raggiunge i 41.699 €, mentre al Sud e nelle Isole non supera i 6.000 €.

Stesso trend per la manutenzione ordinaria: nel 2024 sono stati stanziati 10.113 € per edificio, spesi 8.338 €. Anche qui il Nord doppia le altre aree (11.196 € spesi contro i 5.000 € del Centro e delle Isole).

Nel lungo periodo, dal 2009 al 2024, la manutenzione ordinaria si è attestata in media tra 5.000 e 13.000 € per edificio: un valore regolare, ma largamente insufficiente a garantire continuità e prevenzione.

Venticinque anni di progressi parziali

L’analisi storica delinea un andamento irregolare. Negli ultimi 25 anni: