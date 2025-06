Falsi certificati di esecuzione lavori: legittima la sanzione ANAC

Sono legittime la decadenza dall’attestazione SOA e le sanzioni attribuite da ANAC per la produzione di false certificazioni CEL, laddove venga riconosciuta la colpa grave dell’impresa.

Falsi CEL e attestazione SOA: le conseguenze della decadenza

A stabilirlo è la sentenza del TAR Lazio del 18 giugno 2025, n. 11973, con cui è stato respinto il ricorso di un’impresa colpita, dalla decadenza dell’attestazione SOA rilasciata sulla base di un certificato di esecuzione lavori (CEL) risultato contraffatto, e per il quale l’Autorità Anticorruzione ha irrogato anche una sanzione interdittiva di 24 giorni, una pecuniaria e disposto l’annotazione nel Casellario informatico.

La vicenda trae origine da una segnalazione della SOA che, su richiesta dell’ANAC, aveva trasmesso il fascicolo relativo a un’attestazione rilasciata all’impresa, contenente anche un CEL relativo a lavori in subappalto su tre fabbricati residenziali.

Interpellato dall’Autorità, il direttore dei lavori ha formalmente disconosciuto la propria firma, parlando espressamente di un “copia e incolla” non autorizzato e riferendo di pressioni ricevute da un soggetto presentatosi come collaboratore della SOA stessa. L’impresa, in sua difesa, ha sostenuto l’autenticità del documento, richiamando una dichiarazione a firma dello stesso professionista, inviata nel 2021 via raccomandata, che confermava il CEL.

Il provvedimento ANAC

Nonostante le osservazioni dell’impresa, l’ANAC aveva infatti ritenuto accertato l’utilizzo di documentazione non autentica, rilevando che:

l’impresa non ha adottato misure organizzative minime di verifica sulla veridicità del CEL;

non ha sporto querela né avviato alcuna iniziativa a propria tutela dopo il disconoscimento del documento;

il comportamento integra almeno colpa grave, ai sensi dell’art. 84, co. 4-bis, d.lgs. 50/2016.

Il ricorso dell'impresa

Nel ricorso, l’impresa ha dedotto che: