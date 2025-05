Fusioni societarie: come si applica la cessione di crediti Superbonus?

Come si applica la normativa sulla cessione del credito e dell’utilizzo dei crediti di imposta in compensazione in seguito a un'operazione straordinaria di fusione, quando sia coinvolto un terzo soggetto?

Cessione del credito: il Fisco sulla fusione societaria

A rispondere al complesso e delicato quesito sull’applicazione delle opzioni alternative alle detrazioni dirette di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio è l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 14 maggio 2025, 134.

Il caso riguarda la fusione di un’impresa con un’altra che:

si occupava di interventi di efficientamento energetico e di riduzione o mitigazione del rischio sismico del patrimonio immobiliare con riferimento sia a edifici condominiali sia a singole unità abitative;

aveva stipulato un Accordo Quadro con una terza società in forza del quale «i è obbligata a cedere, verso corrispettivo, le quote annuali dei crediti d'imposta acquisiti a fronte della concessione del c.d. “sconto in fattura” di cui all'art. 121, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/20202 sulle spese sostenute dai committenti in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico disciplinati dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Tali quote rappresentavano una parte dei crediti acquisiti a fronte della concessione del c.d. ''sconto in fattura'' di cui all'art. 121, comma 1, lett. a), del D.L. 34/2020 sulle spese sostenute dai committenti per interventi disciplinati dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 presenti nella c.d. ''Piattaforma cessione crediti''.

I quesiti posti all'Agenzia delle Entrate

Alla data dell'operazione straordinaria di fusione, l’impresa aveva già ceduto le Quote Annuali relative agli anni 2023 e 2024. Considerato che per effetto della fusione, la titolarità delle restanti Quote Annuali relative ai crediti d'imposta è stata trasferita all’incorporante ma che le quote non sono visualizzabili sulla sua c.d. ''Piattaforma cessione crediti'' si chiede se: