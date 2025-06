Modulistica edilizia e Salva Casa: anche l’Abruzzo recepisce l’accordo del 27 marzo 2025

In che modo le Regioni stanno recependo le modifiche alla modulistica unificata introdotte dal decreto “Salva Casa”? E cosa devono sapere i tecnici per non sbagliare nella redazione dei titoli edilizi e delle sanatorie?

Dopo le prime Regioni che hanno aderito, anche l’Abruzzo ha approvato la propria delibera di recepimento dell’Accordo in Conferenza Unificata del 27 marzo 2025. Con la D.G.R. n. 317 del 29 maggio 2025, la Giunta regionale ha dato piena attuazione all’accordo sancito in Conferenza Unificata, adeguando i modelli per la presentazione delle principali istanze edilizie, comprese quelle legate alla sanatoria e alla regolarizzazione degli interventi eseguiti in parziale difformità.

Il recepimento della Regione Abruzzo

La delibera approva integralmente i moduli aggiornati previsti dall’Allegato 1 dell’Accordo del 27 marzo 2025 (Rep. atti n. 35/UE), ovvero: