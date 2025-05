Offerta poco chiara: la SA deve attivare il soccorso istruttorio?

Un'offerta tecnica poco chiara va automaticamente esclusa da una procedura di gara oppure è possibile attivare il soccorso istruttorio? Se sì, in che termini?

A chiarire ogni dubbio sulle modalità operative che una SA deve applicare in caso di un'offerta ambigua è il TAR Emilia Romagna con la sentenza 8 aprile 2025, n. 333, in riferimento al ricorso di un concorrente escluso senza che fosse stato attivato il soccorso istruttorio, in applicazione dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Offerta ambigua: il TAR sull'attivazione del soccorso istruttorio

Nel caso in esame, la SA aveva escluso l’offerta per presunta incompatibilità tra il prezzo unitario offerto e il totale dell’offerta. L’Amministrazione aveva quindi ritenuto “indefinibile” l’offerta e aveva escluso il concorrente.

La ricorrente ha invece dimostrato di avere secondo le istruzioni del disciplinare e che il contenuto dell'offerta caricata sulla Piattaforma della SA risultava sostanzialmente in linea con l’Allegato, pur presentando lievi difformità di forma, non tali da inficiare l’interpretazione univoca dell’offerta.

Nel valutare la questione, il TAR ha sottolineato un principio fondamentale: in presenza di dubbi o ambiguità meramente formali, l’amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, come previsto dall’art. 101, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici.