Requisiti di partecipazione: il Consiglio di Stato sulle verifiche a campione

Qual è il limite tra il dovere di controllo e il principio di proporzionalità nelle gare pubbliche? È lecito per la stazione appaltante verificare solo un campione delle dichiarazioni rese dai concorrenti? È obbligatorio produrre già in fase di gara i contratti di lavoro per il personale tecnico indicato nell’offerta?

A queste e ad altre domande risponde il Consiglio di Stato con la sentenza del 2 maggio 2025, n. 3716, enunciando alcuni principi di valore generale e trasversale per tutte le stazioni appaltanti chiamate a bilanciare rigore, proporzionalità e sostenibilità operativa nei procedimenti di verifica e valutazione delle offerte.

Dichiarazioni concorrenti: il Consiglio di Stato sulle verifiche a campione

La controversia oggetto della sentenza riguarda una gara per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica nella gestione di fondi strutturali europei a livello regionale. Il criterio di aggiudicazione era l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un focus valutativo sulla qualità professionale e sulla stabilità del gruppo di lavoro proposto dal concorrente.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, lamentando che:

non erano stati presentati, in fase di gara, i contratti di lavoro con i membri del gruppo tecnico;

con i membri del gruppo tecnico; il RUP aveva effettuato solo una verifica parziale (15 professionisti su 86 totali) delle dichiarazioni rese dagli operatori sulle esperienze pregresse;

(15 professionisti su 86 totali) delle dichiarazioni rese dagli operatori sulle esperienze pregresse; la prima classificata avrebbe vantato esperienze professionali in ambiti non pertinenti ai criteri di gara.

Il TAR, in prima istanza, aveva rigettato il ricorso, affermando che: