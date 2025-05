Trasformazione del lastrico solare in terrazzo: basta una SCIA?

È possibile trasformare un lastrico solare in un terrazzo agibile mediante semplice SCIA? Oppure occorre il rilascio di un permesso di costruire, anche in presenza di opere modeste? E cosa accade se l’edificio è soggetto a vincolo paesaggistico?

SCIA per trasformazione lastrico solare in terrazzo: è legittima?

A queste domande risponde chiaramente la sentenza del Consiglio di Stato del 20 marzo 2025, n. 2307, che conferma l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia di applicazione dell'art. 6 (edilizia libera), 22 (SCIA) e 10 (permesso di costruire) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il caso ha origine da una SCIA presentata per la realizzazione di una botola di collegamento tra un appartamento e la copertura dell’edificio condominiale, indicata dal ricorrente come terrazzo. L’Amministrazione comunale ha annullato d’ufficio la SCIA, rilevando la trasformazione di quello che si configurava come lastrico solare in terrazzo, la modifica della distribuzione interna dell’alloggio e la presenza di vincoli nella zona interessata, a forte rischio sismico.

Una decisione che il TAR aveva già pienamente avallato in primo grado e che è stata confermata dal Consiglio di Stato. Vediamo perché.