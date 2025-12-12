sed edilizia espositori
grafill editoria tecnica
sed edilizia espositori

Accesso agli atti di gara: quando scatta il termine breve per il ricorso?

La sentenza del Consiglio di Stato n. 9454/2025 chiarisce quando inizia a decorrere la decade per impugnare l’oscuramento dell’offerta e come valutare le richieste di riservatezza

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/12/2025

I principi espressi dalla sentenza

Palazzo Spada ha spiegato che il termine super accelerato decorre solo se, insieme all’aggiudicazione, l’amministrazione pubblica anche l’offerta dell’aggiudicataria, oscurata nelle parti ritenute sensibili e con le relative motivazioni.

In assenza di questa condizione, non scatta alcun termine di dieci giorni.

Da questo punto di vista, il Consiglio chiarisce che la semplice mancata pubblicazione degli atti di gara non può considerarsi quale “decisione implicita” di oscuramento. L’inerzia non produce effetti decadenziali in danno del concorrente.

La successiva comunicazione del provvedimento espresso di oscuramento è stata, nel caso in esame, l’unico atto idoneo a far decorrere il termine di impugnazione.

Inoltre, ai fini dell’oscuramento non basta invocare genericamente la tutela del know-how: come da consolidato orientamento giurisprudenziale, occorre indicare puntualmente le informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, la loro suscettibilità di sfruttamento economico e il vantaggio competitivo che ne deriverebbe ad altri operatori.

In questo caso, l’offerta dell’aggiudicataria non conteneva alcuna motivazione specifica e l’amministrazione non aveva verificato la fondatezza dell’opposizione, circostanza che ha condotto all’ordine di ostensione integrale.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023 Accesso agli atti

Documenti Allegati

INDICE

1
Accesso agli atti di gara: quando scatta il termine breve per il ricorso?
2
Quadro normativo di riferimento
3
I principi espressi dalla sentenza
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026