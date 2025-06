Affidamento diretto: ANAC interviene sul divieto di frazionamento artificioso

Quali limiti incontrano gli affidamenti diretti reiterati a favore dello stesso operatore? Quando si configura il frazionamento artificioso di un appalto? Quali obblighi gravano sul soggetto affidante, anche quando si tratta di una società inhouse, in caso di affidamenti sottosoglia?

Affidamento diretto e frazionamento artificioso degli appalti: ANAC sul divieto

A chiarire le modalità applicative dell’art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) è ANAC con l’Atto del Presidente del 28 maggio 2025, fasc. n. 5209 in riferimento alla segnalazione di alcuni affidamenti diretti disposti, a partire dal 1° maggio 2023, da una società in house sempre in favore dello stesso operatore economico: