Soggetti ammessi e ambito territoriale

Possono partecipare alla procedura, in qualità di Proponenti, le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Unioni di Comuni e le Comunità montane, a condizione che siano proprietari - o titolari di un valido potere gestorio - degli edifici, delle elisuperfici o delle opere d’arte stradali oggetto di intervento.

L’ambito territoriale è circoscritto ai Comuni classificati come intermedi, periferici e ultra-periferici nell’ambito della mappatura delle aree interne 2021-2027 e ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, come individuati nell’Allegato 1 dell’Avviso.

Risorse disponibili e importi finanziabili

La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta a 200 milioni di euro, così ripartiti:

100 milioni di euro per interventi su edifici pubblici (Categoria A);

per interventi su edifici pubblici (Categoria A); 10 milioni di euro per interventi su elisuperfici pubbliche (Categoria B);

per interventi su elisuperfici pubbliche (Categoria B); 90 milioni di euro per interventi su opere d’arte stradali (Categoria C).

Sono previsti specifici tetti massimi di finanziamento per singolo intervento, con l’obbligo, per il soggetto proponente, di garantire la copertura integrale delle eventuali spese eccedenti.