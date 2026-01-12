Blumatica Energy
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Aree interne e prevenzione sismica: pubblicato l’Avviso per edifici pubblici, elisuperfici e opere d’arte stradali

Pubblicato l’Avviso del Dipartimento Casa Italia per interventi di prevenzione del rischio sismico nelle aree interne in zona 1 e 2: finanziabili i lavori su edifici pubblici, elisuperfici e opere d’arte stradali

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/01/2026

Conclusioni

In un contesto in cui la prevenzione sismica è sempre più chiamata a dialogare con la pianificazione territoriale e con le politiche di coesione, l’Avviso conferma come la sicurezza strutturale non sia solo un tema tecnico, ma un’infrastruttura civile essenziale per la tenuta dei territori più esposti.

Dal punto di vista prettamente operativo, l’Avviso valorizza in modo significativo criteri quali:

  • la pericolosità sismica del territorio;
  • il livello di progettazione disponibile;
  • la vetustà e la vulnerabilità delle strutture;
  • la funzione strategica dell’opera rispetto ai servizi essenziali;
  • la classificazione del Comune in termini di perifericità.

Si tratta di indicazioni per le quali la qualità della progettazione, la chiarezza del quadro conoscitivo e la corretta impostazione dell’intervento da parte delle Amministrazioni locali assumeranno un ruolo decisivo nella fase di selezione delle proposte.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENTI LOCALI Rischio sismico Enti Locali

Documenti Allegati

INDICE

1
Aree interne e prevenzione sismica: pubblicato l’Avviso per edifici pubblici, elisuperfici e opere d’arte stradali
2
Le categorie di intervento ammesse a finanziamento
3
Soggetti ammessi e risorse disponibili
4
Conclusioni
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 08/01/2026
Sanatoria edilizia 2026: come funziona la regolarizzazione degli abusi nel d.P.R. 380/2001
2
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto
6
EDILIZIA - 06/01/2026
Ordine di demolizione non impugnato e fiscalizzazione dell’abuso: i chiarimenti del Consiglio di Stato