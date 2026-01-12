Conclusioni

In un contesto in cui la prevenzione sismica è sempre più chiamata a dialogare con la pianificazione territoriale e con le politiche di coesione, l’Avviso conferma come la sicurezza strutturale non sia solo un tema tecnico, ma un’infrastruttura civile essenziale per la tenuta dei territori più esposti.

Dal punto di vista prettamente operativo, l’Avviso valorizza in modo significativo criteri quali:

la pericolosità sismica del territorio;

il livello di progettazione disponibile;

la vetustà e la vulnerabilità delle strutture;

la funzione strategica dell’opera rispetto ai servizi essenziali;

la classificazione del Comune in termini di perifericità.

Si tratta di indicazioni per le quali la qualità della progettazione, la chiarezza del quadro conoscitivo e la corretta impostazione dell’intervento da parte delle Amministrazioni locali assumeranno un ruolo decisivo nella fase di selezione delle proposte.