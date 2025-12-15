Ascensore condominiale in edificio vincolato: il TAR sul silenzio assenso della Soprintendenza
Il silenzio assenso incontra dei limiti per l’installazione di ascensori in edifici vincolati, compreso il ruolo del condominio nelle richieste ex legge 13/1989. A chiarirlo è il TAR in un'interessante sentenza
Quadro normativo di riferimento
La disciplina coinvolta dalla pronuncia si articola su tre livelli che, pur rispondendo a logiche diverse, devono necessariamente operare in combinazione. Da una parte, la legge n. 13/1989 intende agevolare gli interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche, prevedendo tempi procedimentali certi e, nei casi di immobili vincolati, un termine massimo di 120 giorni per la pronuncia della Soprintendenza, decorso il quale il silenzio equivale ad assenso. La stessa legge, tuttavia, condiziona il diniego alla prova di un “serio pregiudizio” per il bene culturale, da motivare in modo puntuale.
Dall’altra, l’art. 21 del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) impone l’autorizzazione preventiva per tutte le opere idonee a incidere sull’aspetto o sulla struttura dei beni vincolati, attribuendo all’amministrazione un apprezzamento tecnico che il giudice può sindacare solo entro margini ristretti.
Sul piano soggettivo, inoltre, l’intervento richiesto incideva su parti comuni dell’edificio: ciò significa che la legittimazione alla presentazione dell’istanza spetta al condominio, non al singolo. L’istanza individuale manca, quindi, del presupposto essenziale per avviare un procedimento amministrativo valido.
L’esito del caso dipende proprio dall’interazione tra questi tre piani: accessibilità, tutela culturale e regole condominiali.
