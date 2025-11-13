sed edilizia espositori
Avvalimento gratuito: il Consiglio di Stato spiega quando è legittimo

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, ma può essere gratuito se il prestito di risorse è reale e documentato. Nessun sindacato del giudice sulla misura del corrispettivo

di Redazione tecnica - 13/11/2025

Conclusioni operative

In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando la legittimità del contratto di avvalimento e dell’aggiudicazione, e fornendo alcune utili indicazioni operative per le stazioni appaltanti e gli operatori economici:

  • il contratto di avvalimento deve essere specifico e dettagliato nelle risorse prestate (personale, mezzi, know-how);
  • il corrispettivo deve esistere, ma non è richiesto che sia proporzionato all’intero valore dell’appalto: è sufficiente che copra i costi effettivi delle risorse messe a disposizione;
  • l’attenzione della stazione appaltante deve concentrarsi sulla verifica di effettività più che sulla misura economica dell’accordo;
  • è opportuno che il RUP assicuri il monitoraggio costante delle risorse in fase esecutiva, come richiesto dall’art. 104, comma 9, del Codice.

Il Consiglio di Stato, in definitiva, ha contribuito a consolidare un orientamento equilibrato e operativo: non è la misura del corrispettivo a rendere serio un avvalimento, ma la sostanza delle risorse e delle competenze realmente condivise tra le parti.

INDICE

1
Avvalimento gratuito: il Consiglio di Stato spiega quando è legittimo
2
Quadro normativo di riferimento
3
I principi espressi dal Consiglio di Stato
4
Analisi tecnica della sentenza
5
Conclusioni operative
