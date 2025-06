Bando di gara incompleto: è possibile attivare il soccorso istruttorio?

La SA può attivare il soccorso istruttorio nel caso in cui nel bando di gara non abbia fatto riferimento, nelle clausole sociali di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici, alla presentazione del documento sulla situazione del personale e alla dichiarazione di impegno all’assunzione, per l’esecuzione dell’appalto, di una quota pari al 30% di giovani e di personale femminile?

Clausole sociali: il MIT sul soccorso istruttorio

A chiedere lumi al supporto giuridico del MIT è una stazione appaltante che, in un bando di gara per l’affidamento della gestione di un asilo, pubblicato pochi giorni dopo l'approvazione del decreto correttivo, non ha indicato ai concorrenti di produrre in sede di gara il rapporto sulla situazione del personale dipendente, ai sensi dell'art. 46 del d.Lgs. n. 198/2006, oltre che la dichiarazione di impegno di assumere una quota pari al 30% di personale femminile nonché giovanile.

Tranne un solo OE, nessuno ha quindi prodotto la documentazione e, a seguito di chiarimenti ex art. 101, comma 3, le imprese inadempienti hanno confermato di non aver depositato, neppure nella busta dell'offerta, il rapporto sulla situazione del personale.

Da qui la richiesta sul possibile ricorso al soccorso istruttorio, in fase di verifica amministrativa di gara, per sanare le carenze documentali, come previsto dal bando tipo ANAC n. 1/2023 e dalla relativa nota illustrativa, presentando sia il rapporto che la dichiarazione di impegno di assunzione della quota minima (30%) sia di personale femminile che giovanile.