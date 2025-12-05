mapei pavimentazioni architettoniche in pietra
grafill editoria tecnica
mapei pavimentazioni architettoniche in pietra

CAM Edilizia 2025: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto MASE

Pubblicato il decreto che aggiorna i CAM Edilizia: ambito, criteri, regime transitorio e applicazione dell’art. 57 del Codice dei contratti pubblici

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 05/12/2025

Con il decreto del 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025, n. 281, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato i nuovi CAM Edilizia, ovvero i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori relativi a interventi edilizi.

CAM Edilizia 2025: il nuovo decreto MASE e l’applicazione dell’art. 57 del Codice dei contratti

L’intervento sostituisce integralmente il precedente decreto CAM edilizia n. 256 del 23 giugno 2022 e il suo correttivo del 5 agosto 2024, con l’obiettivo di:

  • allineare i criteri ambientali al nuovo quadro europeo sui prodotti da costruzione (regolamento UE 2024/3110);
  • coordinare le prescrizioni con le definizioni del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001) e delle Norme Tecniche per le Costruzioni;
  • rendere più coerente e stabile l’obbligo di utilizzo dei CAM imposto dall’art. 57 del Codice dei contratti.

L’art. 57 del Codice prevede infatti che le stazioni appaltanti contribuiscano agli obiettivi ambientali attraverso l’inclusione, negli atti di gara e nella progettazione, delle specifiche tecniche e delle clausole minime contenute nei CAM.

Il riferimento non è soltanto il Codice dei contratti. Il provvedimento si innesta nel quadro del Piano d’Azione nazionale per il GPP, aggiornato nel 2023, e recepisce il nuovo regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione, coordinandosi con le definizioni già presenti nel d.P.R. 380/2001 e nelle Norme Tecniche per le Costruzioni.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Criteri ambientali minimi MASE Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
CAM Edilizia 2025: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto MASE
2
Oggetto e ambito di applicazione
3
Il ruolo operativo dei nuovi CAM: l'allegato 1 al Decreto
evolplay pavimentazioni sportive

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 04/12/2025
Condono edilizio e Google Earth: il TAR chiarisce l’onere della prova
2
PROFESSIONE - 01/12/2025
La professione di ingegnere e architetto, una storia di altri tempi
3
EDILIZIA - 02/12/2025
Variazioni essenziali in area vincolata: il Consiglio di Stato ribalta il TAR
4
EDILIZIA - 27/11/2025
Condono edilizio 2026: cosa prevedono davvero gli emendamenti alla Legge di Bilancio
5
STIME E IMMOBILI - 03/12/2025
Compravendite immobiliari, preliminare e sanatoria: interviene la Cassazione
6
EDILIZIA - 26/11/2025
Abusi edilizi e Salva Casa: la nuova sanatoria è la vera rivoluzione di cui quasi nessuno parla