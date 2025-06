Cause di esclusione non automatica: il TAR sull'unicità del centro decisionale

Tra le cause di esclusione non automatica, il Codice dei Contratti Pubblici identifica anche il riconoscimento, da parte della SA, di un unico centro decisionale in capo a due differenti OE partecipanti alla stessa gara.

Attenzione però: il provvedimento di esclusione è legittimo solo al ricorrere di alcune condizioni e la SA deve procedere con una valutazione attenta degli indizi e della loro gravità.

Unicità centro decisionale: il TAR sull'esclusione non automatica degli OE

A spiegarlo è il TAR Sicilia con la sentenza del 15 maggio 2025, n. 1068, in relazione al ricorso per l’annullamento di un provvedimento di esclusione da una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato, che era stato disposto nei confronti dell’impresa risultata prima in graduatoria.

Prima di disporre l’aggiudicazione, la SA ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell’articolo 95, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023 in quanto, in una gara parallela e sempre gestita dalla stessa Amministrazione:

erano risultati primi due in classifica, sebbene a parti invertite, gli stessi operatori;

nelle compagini societarie erano presenti dei fratelli;

le due società avevano presentato dei ribassi molto simili in entrambe le gare e ben diversi da quelli offerti da altri concorrenti.

Il RUP ha quindi adottato il provvedimento di esclusione, in applicazione del citato articolo 95, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023.