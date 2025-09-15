Certificati bianchi: il nuovo decreto MASE in Gazzetta Ufficiale

Con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2025, n. 211, il MASE ha aggiornato la disciplina dei certificati bianchi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni.

Certificati bianchi: il MASE aggiorna la disciplina per il periodo 2025-2030

Il sistema dei certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica – TEE) rappresenta da oltre vent’anni uno degli strumenti cardine della politica italiana di efficienza energetica. Introdotto con i decreti del 2001 e disciplinato in maniera organica dal d.lgs. n. 115/2008, è stato oggetto di successivi aggiornamenti (2012, 2017, 2018, 2021) che hanno via via affinato obiettivi, procedure e ruoli.

Il meccanismo viene adesso riallineato agli obiettivi del PNIEC 2024 e all’orizzonte 2030, fornendo un quadro unitario che riguarda:

i nuovi obiettivi quantitativi nazionali;

le modalità di ammissione dei progetti;

i metodi di valutazione e certificazione dei risparmi;

i controlli, le sanzioni e le regole di cumulabilità;

le innovazioni sul fronte della stabilità del mercato e del sistema d’asta.

Vediamo nel dettaglio i contenuti del nuovo decreto.