La struttura delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0

Le Regole Applicative del Conto Termico 3.0 si presentano come un documento ampio e articolato, composto da 14 capitoli, pensato per accompagnare l’intero ciclo di vita dell’incentivo: dalla verifica dell’ammissibilità degli interventi fino ai controlli successivi all’erogazione.

Non siamo di fronte a un semplice allegato al decreto, ma a un vero e proprio manuale operativo, destinato a diventare il principale riferimento per chi, nella pratica quotidiana, dovrà gestire le procedure: tecnici, imprese, pubbliche amministrazioni e soggetti responsabili.

L’indice del documento restituisce bene l’impostazione seguita dal GSE.

Il capitolo 1 inquadra l’ambito di applicazione delle Regole e il loro rapporto con il Decreto MASE 7 agosto 2025, chiarendo quali aspetti vengono disciplinati nel dettaglio e quali restano ancorati direttamente al decreto.

Il capitolo 2 individua le tipologie di interventi incentivabili, distinguendo tra incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in coerenza con i Titoli II e III del decreto.

Il capitolo 3 è dedicato ai soggetti ammessi agli incentivi e ruota attorno alla figura del Soggetto Responsabile, che diventa il perno dell’intero procedimento.

Il capitolo 4 entra nel cuore economico della misura: modalità di accesso, quantificazione dell’incentivo, percentuali massime riconoscibili, cumulabilità, aspetti fiscali e contingente annuo di spesa.

Il capitolo 5 disciplina invece il procedimento amministrativo vero e proprio, descrivendo l’istruttoria del GSE, le richieste di integrazione, i preavvisi di rigetto e la comunicazione degli esiti.

I capitoli 6 e 7 dettagliano le due modalità di accesso agli incentivi – accesso diretto e prenotazione – mentre l’8 e il 9 affrontano due snodi delicatissimi: le spese ammissibili e i requisiti tecnici degli interventi, con soglie, algoritmi di calcolo, documentazione e obblighi di asseverazione.

I capitoli successivi regolano la gestione delle variazioni, le verifiche e i controlli, i casi particolari (multi-intervento, EPC, Servizio Energia, PPP, obblighi FER), fino alle disposizioni finali e alla disciplina sul trattamento dei dati personali.

Nel complesso, la struttura appare coerente e ben organizzata. Resta però un dato difficilmente contestabile: la complessità del documento richiede tempo di studio e sedimentazione, soprattutto per chi dovrà applicarlo nella pratica quotidiana. Ed è proprio questo tempo che, ancora una volta, il sistema normativo tende a comprimere.