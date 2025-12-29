Un messaggio chiaro anche per il Conto Termico 3.0

La decisione del TAR Lazio assume un significato che travalica il singolo caso concreto. Il Collegio, infatti, riconosce alle Regole Applicative una funzione centrale nel sistema incentivante, utilizzandole come parametro di riferimento imprescindibile per valutare la legittimità del diniego. Non a caso, una volta ritenuta fondata una delle motivazioni addotte dal GSE sulla base delle prescrizioni applicative, il giudice ritiene superfluo l’esame degli ulteriori profili di censura, confermando l’impostazione rigorosa dell’istruttoria amministrativa.

Questo approccio rende evidente come le Regole Applicative non siano un semplice corollario del decreto, ma il luogo in cui il diritto all’incentivo si concretizza e si misura. È alla luce di esse che l’Amministrazione valuta le istanze e che il giudice amministrativo controlla la correttezza di tale valutazione. Alla vigilia dell’operatività del Conto Termico 3.0, la sentenza offre dunque un’indicazione preziosa per gli operatori del settore. La conoscenza puntuale delle nuove Regole Applicative non rappresenta solo un vantaggio competitivo, ma una condizione essenziale per evitare dinieghi difficilmente superabili in sede contenziosa.

A cura di Ing. Cristian Angeli

Esperto in contenziosi edilizi e agevolazioni fiscali

www.cristianangeli.it