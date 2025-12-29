Blumatica Energy
Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Conto Termico: le Regole Applicative come criterio decisivo per l’accesso all’incentivo

Una sentenza del TAR chiarisce il ruolo tecnico-operativo delle Regole Applicative e offre indicazioni concrete anche in vista dell’operatività del nuovo Conto Termico 3.0

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Cristian Angeli - 29/12/2025

Un messaggio chiaro anche per il Conto Termico 3.0

La decisione del TAR Lazio assume un significato che travalica il singolo caso concreto. Il Collegio, infatti, riconosce alle Regole Applicative una funzione centrale nel sistema incentivante, utilizzandole come parametro di riferimento imprescindibile per valutare la legittimità del diniego. Non a caso, una volta ritenuta fondata una delle motivazioni addotte dal GSE sulla base delle prescrizioni applicative, il giudice ritiene superfluo l’esame degli ulteriori profili di censura, confermando l’impostazione rigorosa dell’istruttoria amministrativa.

Questo approccio rende evidente come le Regole Applicative non siano un semplice corollario del decreto, ma il luogo in cui il diritto all’incentivo si concretizza e si misura. È alla luce di esse che l’Amministrazione valuta le istanze e che il giudice amministrativo controlla la correttezza di tale valutazione. Alla vigilia dell’operatività del Conto Termico 3.0, la sentenza offre dunque un’indicazione preziosa per gli operatori del settore. La conoscenza puntuale delle nuove Regole Applicative non rappresenta solo un vantaggio competitivo, ma una condizione essenziale per evitare dinieghi difficilmente superabili in sede contenziosa.

A cura di Ing. Cristian Angeli
Esperto in contenziosi edilizi e agevolazioni fiscali
www.cristianangeli.it

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA GSE Conto Termico

Documenti Allegati

INDICE

1
Conto Termico: le Regole Applicative come criterio decisivo per l’accesso all’incentivo
2
Il ruolo decisivo delle Regole Applicative nella decisione
3
Un messaggio chiaro anche per il Conto Termico 3.0
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026