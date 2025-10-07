Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025, primo passo verso la prossima legge di bilancio. Il testo, presentato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, delinea una strategia fondata su responsabilità e prudenza, nel rispetto delle nuove regole europee ma con l’obiettivo dichiarato di sostenere la crescita economica e sociale di lavoratori, famiglie e imprese.

DPFP 2025: obiettivo prudenza

“Confermiamo la linea di ferma e prudente responsabilità che tiene conto della necessità della tenuta della finanza pubblica nel rispetto delle nuove regole europee, ma nel quadro delle misure imprescindibili a favore della crescita economica e sociale dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese”, ha dichiarato Giorgetti a margine dell’approvazione del documento.

Lo scenario programmatico conferma la traiettoria di riduzione dell’indebitamento netto:

3% nel 2025 ,

, 2,8% nel 2026 ,

, 2,6% nel 2027 ,

, 2,3% nel 2028.

Il PIL reale è stimato in crescita dello 0,5% nel 2025, 0,7% nel 2026, 0,8% nel 2027 e 0,9% nel 2028, con previsioni che lo stesso MEF definisce “prudenziali”, considerato il contesto geopolitico instabile e le incertezze legate alla domanda interna.