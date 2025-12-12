È legittimo chiedere al professionista di essere pagato solo se l’ente ottiene un finanziamento? E si può affidare in un unico incarico il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) insieme alla progettazione definitiva o esecutiva?

A rispondere sulla corretta applicazione dell’art. 66 del d.Lgs. n. 36/2023 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) è ANAC, che ha inserito una nuova sezione dedicata alla norma tra le FAQ dedicate al Codice dei contratti pubblici.

Affidamento servizi tecnici: le nuove FAQ ANAC

Non di rado nelle gare per servizi di ingegneria compaiono clausole che subordinano l’erogazione del compenso all’effettiva concessione di un contributo o all’esito positivo di un bando di finanziamento. Una prassi che si è diffusa in modo trasversale, soprattutto per interventi candidati a fondi strutturali, PNRR e programmi regionali.

L’Autorità è quindi intervenuta, ricordando che la remunerazione dei servizi tecnici non può essere condizionata da eventi esterni estranei alla prestazione.

Il chiarimento richiama un insieme preciso di norme del d.lgs. 36/2023 e dei relativi allegati:

l'art. 66 , che disciplina requisiti e condizioni per la partecipazione agli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria;

l'art. 41 , che al comma 3 stabilisce che il DIP è predisposto dal RUP prima dell'avvio della progettazione;

l'Allegato I.7 , che disciplina quadro esigenziale, DOCFAP e DIP: art. 1: definizione e contenuti del quadro esigenziale; art. 2: il DOCFAP deve essere redatto nel rispetto del quadro esigenziale; art. 3: il DIP è redatto in coerenza sia con il quadro esigenziale sia con la soluzione individuata nel DOCFAP.

, che disciplina quadro esigenziale, DOCFAP e DIP:

Le norme definiscono una sequenza procedurale vincolante, che impedisce di accorpare fasi progettuali logicamente e temporalmente distinte.