grafill editoria tecnica
mapei pavimentazioni architettoniche in pietra

Affidamento dei servizi di ingegneria: le nuove FAQ ANAC

Chiarimenti su compensi subordinati a erogazione di finanziamenti e sull’affidamento congiunto del DOCFAP con gli altri livelli di progettazione

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/12/2025

È legittimo chiedere al professionista di essere pagato solo se l’ente ottiene un finanziamento? E si può affidare in un unico incarico il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) insieme alla progettazione definitiva o esecutiva?

A rispondere sulla corretta applicazione dell’art. 66 del d.Lgs. n. 36/2023 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) è ANAC, che ha inserito una nuova sezione dedicata alla norma tra le FAQ dedicate al Codice dei contratti pubblici.

Affidamento servizi tecnici: le nuove FAQ ANAC

Non di rado nelle gare per servizi di ingegneria compaiono clausole che subordinano l’erogazione del compenso all’effettiva concessione di un contributo o all’esito positivo di un bando di finanziamento. Una prassi che si è diffusa in modo trasversale, soprattutto per interventi candidati a fondi strutturali, PNRR e programmi regionali.

L’Autorità è quindi intervenuta, ricordando che la remunerazione dei servizi tecnici non può essere condizionata da eventi esterni estranei alla prestazione.

Il chiarimento richiama un insieme preciso di norme del d.lgs. 36/2023 e dei relativi allegati:

  • l'art. 66, che disciplina requisiti e condizioni per la partecipazione agli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria;
  • l'art. 41, che al comma 3 stabilisce che il DIP è predisposto dal RUP prima dell’avvio della progettazione;
  • l'Allegato I.7, che disciplina quadro esigenziale, DOCFAP e DIP:
    • art. 1: definizione e contenuti del quadro esigenziale;
    • art. 2: il DOCFAP deve essere redatto nel rispetto del quadro esigenziale;
    • art. 3: il DIP è redatto in coerenza sia con il quadro esigenziale sia con la soluzione individuata nel DOCFAP.

Le norme definiscono una sequenza procedurale vincolante, che impedisce di accorpare fasi progettuali logicamente e temporalmente distinte.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Servizi di ingegneria e architettura Codice Appalti 2023

INDICE

1
Affidamento dei servizi di ingegneria: le nuove FAQ ANAC
2
I chiarimenti ANAC
3
Conclusioni operative
4
Il testo delle FAQ
Tokebì: piattaforma per acquistare e vendere crediti d’imposta online

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 05/12/2025
Testo Unico Edilizia e permesso di costruire: via libera al silenzio-assenso sugli immobili vincolati
2
EDILIZIA - 10/12/2025
Terzo condono e vincolo paesaggistico: i nuovi volumi restano insanabili
3
ENERGIA - 07/12/2025
Decreto Requisiti Minimi 2025: ecco il nuovo decreto del MASE che cambia l’APE
4
LAVORI PUBBLICI - 10/12/2025
Costi manodopera e ribasso offerta: nuovo intervento del Consiglio di Stato
5
PROFESSIONE - 10/12/2025
Calcestruzzo difettoso e costruzione da demolire: Direttore dei lavori non sempre responsabile
6
SICUREZZA - 09/12/2025
Il badge di cantiere: la nuova infrastruttura della sicurezza