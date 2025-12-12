deas Gestione completa successioni e volture catastali
Affidamento dei servizi di ingegneria: le nuove FAQ ANAC

Chiarimenti su compensi subordinati a erogazione di finanziamenti e sull’affidamento congiunto del DOCFAP con gli altri livelli di progettazione

di Redazione tecnica - 12/12/2025

Conclusioni operative

In sintesi, non è possibile subordinare i compensi a esiti incerti, come l’ottenimento di un finanziamento pubblico, né si può affidare congiuntamente il DOCFAP e gli altri livelli di progettazione, perché la sequenza procedurale del Codice impone che il DOCFAP preceda necessariamente il Quadro esigenziale e il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

La decisione ANAC è chiara e si colloca in un’ottica di tutela sia della qualità della progettazione sia della certezza dei rapporti contrattuali.

Diverse e particolarmente rilevanti le indicazioni operative per RUP e stazioni appaltanti:

  • verificare la copertura finanziaria degli incarichi prima di pubblicare la procedura;
  • evitare clausole che trasferiscono sul professionista rischi non compatibili con la natura del contratto di servizi;
  • rispettare la sequenza quadro esigenziale -DOCFAP - DIP - progettazione;
  • valutare l'eventuale affidamento del DOCFAP come incarico autonomo, coerente con la fase di programmazione tecnica dell’intervento;
  • predisporre atti di gara chiari, trasparenti e pienamente conformi alla struttura procedurale del Codice.

Obiettivo è quindi tutelare la qualità della progettazione, a partire dalla corretta gestione delle sue fasi preliminari.

