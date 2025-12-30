Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Google Earth, ante '67 e abusi edilizi: quando le immagini diventano prova inconfutabile

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 10223/2025) chiarisce quando Google Earth e le ortofoto storiche hanno valore probatorio nei procedimenti di sanatoria e demolizione

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 30/12/2025

L’analisi del Consiglio di Stato

Proprio per questo Palazzo Spada ha chiarito che le immagini tratte da Google Earth non erano state impiegate per accertare autonomamente l’epoca di realizzazione dei manufatti, ma per evidenziare la traslazione di uno di essi e l’ipotesi di un intervento di demolizione e ricostruzione.

La non preesistenza delle opere in epoca antecedente risultava, invece, dalle ortofoto storiche ufficiali disponibili sui portali istituzionali del Comune e sul SIT, strumenti che garantiscono certezza quanto alla datazione e alla genuinità delle immagini.

Google Earth ha dunque svolto una funzione meramente confermativa e descrittiva di accertamenti già compiuti attraverso archivi istituzionali, senza assurgere a fonte probatoria esclusiva. Il che significa, sul piano operativo, che il problema non è l’uso di Google Earth in sé, ma l’assenza, da parte del privato, di una prova alternativa altrettanto oggettiva.

Peraltro, ricorda il Consiglio, sebbene l’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio incomba sull’interessato, “la rilevanza a fini probatori delle risultanze di Google Earth è stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella penale, trattandosi di prove documentali che rappresentano fatti, persone o cose”.

Sul fronte opposto, l’appellante non aveva fornito un reale principio di prova oggettivo circa la preesistenza delle opere al 1967, limitandosi a prospettazioni ipotetiche e a dichiarazioni di parte, ritenute insufficienti sul piano probatorio.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione Google Maps Google Earth Accertamento di conformità Ante '67 Doppia conformità

Documenti Allegati

INDICE

1
Google Earth, ante '67 e abusi edilizi: quando le immagini diventano prova inconfutabile
2
Quadro normativo di riferimento
3
L’analisi del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026